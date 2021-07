Procès du meurtre d'Adrien Perez : la parole est à la défense !

Maitre Charle, Forest et Fort défendent les frères El Habib

Liam Djadouri, poursuivi pour violences aggravées et qui comparait libre, a plaidé l'acquittement de son client. "Car il est innocent. Il a été soumis à un contrôle judiciaire très strict qu'il a respecté. Il veut continuer ses études de commerce. Il n'avait rien à faire ici." a affirmé l'avocat qui s'en est pris également à la boite de nuit le Phoenix. "Je le dis. Adrien Perez est mort pour 730 euros, le prix des bouteilles achetées par les victimes et les accusés. Faut-il s'alcooliser pour fêter son anniversaire ? Sont-ce là les nouvelles mœurs sans que personne ne s'en émeuve ? Mais je suis sans doute trop vieux. Peut-être est-il temps que j'arrête !"

Le Phoenix, à Meylan, n'a toujours pas rouvert ses portes, la faute au Covid © Radio France - Véronique Pueyo

Maitre Ripert a demandé aux jurés de rendre une décision conforme au droit, qui ne se nourrit pas d'émotion. "_Les larmes des victimes ne sont pas dans la loi, elle ne s'assèchent pas dans la lourdeur des peines._"

Younès El Habib n'a pas voulu tuer Adrien Perez - Maitre Fort

Après une suspension, le temps du déjeuner, l'audience a repris hier après midi pour plus de 4 heures de plaidoiries des trois avocats des frères El Habib.

Maitre Guillaume Fort défend Younès El Habib © Radio France - Véronique Pueyo

Maitre Guillaume Fort, qui défend Younès El Habib, a pris la parole en premier. Il s'adresse aux jurés : "Vous avez le destin d'un homme entre les mains. Vous devez juger l'intention homicide. Or, Younès El Habib n'a jamais voulu tuer Adrien Perez." _Il demande aussi à la cour de ne pas se laisser guider par l'émotion.

Et il rappelle l'enfance difficile de son client, battu par un père violent, avec lequel il a renoué quand il a été incarcéré. La vie de Younès El Habib ne se résume pas aux 40 secondes de la rixe mortelle devant le Phoenix. "De nombreux témoins -un éducateur sportif, une enseignante- sont venus vous parler d'une personnalité en or. Pour moi " poursuit Maitre Fort "Younès et Adrien Perez ont les mêmes qualités humaines. Simplement, ce jour-là, Younès a fait une erreur d'appréciation. Il a cru pouvoir, avec son couteau, tenir en respect les amis d'Adrien Perez tandis que son frère se battait avec Thibault Joffre. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu."

Et Maitre Fort s'indigne : "Nous ne sommes pas encore gouvernés par le Front National. Ce drame, c'est pas les méchants arabes contre les gentils blancs. Younès s'est rendu et a avoué tout de suite qu'il avait un couteau. Il n'a pas de casier judiciaire, il est ré-insérable, c'est un détenu modèle."

"Alors" conclut Maitre Fort _"si la prison c'est bien pour prendre conscience, y rester trop longtemps, ça détruit. Ne faites pas souffrir Younes El Habib plus que de raison.

Maitre Charle défend Yanis El Habib © Radio France - Véronique Pueyo

Yanis El Habib reconnait les violences, pas le meurtre

Pour Maitre Léa Forest et Maitre Julien Charle, les deux avocats de Yanis El Habib, tout l'enjeu était de démontrer que leur client n'avait pas de couteau, qu'il s'est battu avec ses poings et ses pieds, qu'il reconnait les violences, mais pas le meurtre d'Adrien Perez, ni la tentative de meurtre sur Mathieu Porte.

Ne mettez par Yanis El Habib au ban de la société - Maitre Charle

"C'est capital" explique Maitre Charle "car cela va conditionner sa peine. Les 20 ans requis par l'avocat général, c'est beaucoup trop pour un jeune de 22 ans, qui a évolué en prison. Il n'avait pas d'arme. Vous n'avez pas la preuve du contraire. Cette histoire de couteau, c'est une construction originelle. Pour pouvoir le poursuivre, au nom d'une scène unique de violence, Yanis devait avoir un couteau."

Et il conclut en s'adressant aux jurés : "Il aura été sur le banc des accusés, durant ce procès, mais grâce à la sanction que vous déciderez pour lui, il ne sera pas mis au ban de la société. Nous avons confiance en vous."

Ce matin, les accusés auront la parole en dernier. Puis la cour se retirera pour délibérer. Le verdict est attendu dans l'après midi.