La scène du drame au procès du meurtre d'Avanton : un carnage

Ce jeudi matin, les jurés de la cour d'assises de la Vienne ont eu droit a la description de la scène de crime dans l'affaire du meurtre d'Avanton. Une description "glaçante".

C'est un témoignage glaçant qu'ait venu apporter a la barre le directeur d'enquête. Tout commence rapporte-t-il par le coup de fil d'une voisine qui vient de recueillir la fillette du couple. Elle est quasiment nue et porte des traces de sang sur le corps.

«Mon papa est méchant et il a frappé maman jusqu'à ce qu'elle devienne toute rouge» ce sont les premiers mots de la fillette rapportés par la voisine et répétés aux gendarmes. C'est ensuite l'enfant qui a conduit les enquêteurs a sa maison distante de 500 mètres

Une mare de sang

A l'entrée au domicile du couple, un grand désordre règne dans le séjour et la cuisine comme en témoignent des photos en noir et blanc de la scène qui sont montrées à l'audience. Au sol, partiellement caché sous une carpette, juste à côté de l'îlot central de la cuisine, le gendarme aperçoit le corps de Marine. «Elle baignait littéralement dans une mare de sang» dira-t-il

Un véritable acharnement

Son corps présente de très nombreuses plaies, précise l'enquêteur qui note, près de l'entrée, la présence d'un couteau à steaks, la lame pliée. L'autopsie réalisée par le professeur Sapanet révèle que le corps de la victime présente une quarantaine de plaies provoquées par plusieurs armes blanches. Mais aussi une contusion au sommet du crâne, des côtes et des vertèbres cassées.

«J'ai vu rouge»

Après avoir nié quelques heures, Raphaël reconnait être l'auteur du carnage. Point de départ, une dispute banale, le ton monte. L'accusé affirme alors que Marine aurait tenté de le frapper avec une planche à découper. Il la frappe. «Ca tu vas le regretter» aurait elle dit. Il se saisit alors d'un morceau de bois et la frappe à deux reprises sur la tête. Puis la projette au sol. Elle se serait saisie d'un couteau à steack explique-t-il. J'ai alors vu rouge aurait confié Raphaël en garde à vue : il s'empare d'un couteau de boucher muni d'une lame de plus de 20 cms et frappe «jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus» expliquera-t-il. C'est à ce moment qu'il entend sa fille aînée l'interpeller sur les cris, les coups, la présence de sang. Il essaie de la rassurer la recouche et quitte le domicile.