Au deuxième jour du procès en appel du meurtre d'Avanton, dans la Vienne, la cour s'intéresse de près aux infidélités de l'accusé. La victime, Marine, avait découvert les liaisons de son compagnon et en souffrait. Lui, ne l'aimait plus. En juin 2014, Raphaël Dogimi l'a tuée de 25 coups de couteau.

Avanton, France

Lors du deuxième jour du procès en appel de Raphaël Dogimi devant les assises de Vendée, la cour s'est longuement penchée sur les derniers mois du couple avant le meurtre de Marine, le 9 juin 2014.

C'est 15 mois avant le drame que Marine soupçonne les infidélités de l'accusé. Raphaël vient de quitter la maison et "c'est en scrutant ses comptes qu'elle le découvre" explique à la barre la confidente de la victime. Or, pour Marine, ce couple était fondamental pour elle. "Marine voulait construire le contraire de ce qu'elle avait vécu enfant avec un père absent" précise-t-elle.

Il découche 4 jours avant le drame

Le couple vit ensuite une période tumultueuse faite de retrouvailles et de séparations. Le jeudi précédent le drame, Raphaël découche pour rejoindre une nouvelle maîtresse. Marine s'en émeut par SMS en pleine nuit auprès de deux de ses amies. "A ce moment là" demande la présidente à Raphaël, "quand elle soupçonne votre infidélité, elle n'a pas tort ?" "Oui répond l'accusé mais pour moi notre histoire était déjà terminée". "Pour Marine, ça ne l'était visiblement pas" rétorque la présidente au regard des témoignages recueillis depuis le début de la journée.

"C'est la tromperie qui a tué Marine"

"Et cette question de l'infidélité, est-ce que ce n'est finalement pas cela qui a déclenché votre dispute le soir du drame ?" l'interroge la présidente. Raphaël nie... Et persiste, même quand l'avocate des fillettes relate le témoignage de Lou qui semble confirmer cette version lors de son audition. Une hypothèse qui vient en écho aux confessions d'une autre amie de la victime "C'est la tromperie qui a tué Marine"...

"Elle m'a forcé à faire ça"

L'accusé a eu aussi à s'expliquer sur son attitude pendant l'instruction. "Pourquoi lui demande la présidente, vous êtes-vous évertué à salir Marine, à vous victimiser ?" Allusion au fait qu'il l'a qualifiée de "bipolaire", et accusé de "jalousie maladive". "En quoi, ajoute-t-elle, cela devrait justifier ce qu'il s'est passé ?" Après une longue hésitation, il répond : "elle m'a forcé à faire ça !" Avant de préciser, "mais depuis j'ai réfléchi et je ne pense plus pareil".