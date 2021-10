Procès du meurtre de Dorian à Rennes : des accusés au dessus de tout soupçon

Les parents de Dorian Guémené avec leurs deux avocats Me Thierry Fillion et Me Pascal Rouiller

Ce lundi 11 octobre , le procès du meurtre de Dorian Guémené s'est ouvert devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine à Rennes. Dans le box des accusés, six hommes âgés de 31 à 22 ans. cinq d'entre eux comparaissent pour avoir volontairement donné la mort à ce jeune rennais de 24 ans dans la nuit du 6 au 7 juillet 2018 devant la discothèque "l'espace" située boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes. Ils encourent 30 ans de réclusion. Le sixième protagoniste comparait pour la destruction de preuves en vue de faire obstacle à la découverte de la vérité. Il encourt une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement. Le procès dure deux semaines.

A lire aussi - Mort de Dorian dans une discothèque de Rennes : 6 hommes jugés à partir de lundi

Des accusés sans problèmes

Le procès a commencé par les interrogatoires de personnalité qui permettent de découvrir des jeunes bien insérés dans la société. Sacha Réthoré, âgé de 28 ans, le seul encore en détention, répond calmement aux questions du président de la Cour. Silhouette mince blottie dans un pull-over noir, les cheveux courts, il évoque une enfance aimante entre des parents restaurateurs et ses frères. Seul bémol, une bagarre en 2014. Il a failli mener une carrière de footballeur professionnel, comme son frère Stanislas, de 3 ans son ainé et également dans le box des accusés. Mais tous les deux ont du arrêter pour des problèmes de santé. Avant le drame, Sacha est facteur, Stanislas aussi travaille à la Poste. Alexis Pesneau, 22 ans, se destine à des études de commerce. Cet étudiant, très digne dans sa chemise bleue et le vidage cerclé de lunettes métalliques, raconte au président qu'il mène une enfance heureuse avec sa soeur et des parents soucieux de son éducation. Leur vie d'adulte semble bien commencer avant cette nuit tragique du 6 juillet 2018.

Une nuit violente et de confusion

C'est l'enjeu du procès qui débute : que s'est-il vraiment passé cette nuit-là ? quel est l'enchainement des faits ? Ce mercredi 13 octobre, la Cour va commencer l'examen des faits avec les interrogatoires des accusés.

On ne peut pas dire qu'on ait une idée précise de qui à fait quoi très précisément au petit matin à la sortie de "l'espace" avec comme conséquence la mort de Dorian - Me Thierry Fillion, avocat des parties civiles

Des parents dignes

Dans la salle d'audience, les parents de Dorian et leur famille suivent avec beaucoup de dignité le début de ce procès, comme d'ailleurs Kevin Huruguen, l'ami de Dorian Guémené, rescapé de la nuit de violence. Ils sont tous parties civiles. "Les parents de Dorian tiennent à cette dignité qui correspond à ce qu'était leur fils" explique Me Thierry Fillion, l'avocat de la famille associé à Me Pascal Rouiller "tout cela se fait pour la mémoire de Dorian. Cette dignité là, je crois qu'ils la tiendront durant le procès".