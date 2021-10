Procès du meurtre de Dorian à Rennes : le meilleur ami et les accusés ont défendu leurs versions

Cette journée d’audience était l’une des plus importantes du procès. Une journée d’audition de tous les protagonistes de l’affaire. D’abord la victime, Kévin. Il est le meilleur ami de Dorian mort tabassé à la sortie de la boîte de nuit «L’Espace » à Rennes (Ille-et-Vilaine). Le jeune homme a d’abord commencé par évoquer le souvenir de son meilleur ami : « il donnait tout pour les autres, il faisait passer les autres avant lui-même » rappelant qu’il a connu Dorian au bar le Kenland dans lequel ils étaient tous les deux serveurs. Le jeune homme se souvient que son meilleur ami l’a pris « sous son aile » à son arrivée dans l’établissement. Les deux jeunes hommes ont rapidement emménagé ensemble en colocation, « on faisait tout ensemble » se rappelle Kevin. Selon lui, Dorian n’était pas un violent, mais reconnaît que tous les deux avaient « le sang chaud ». Pendant l’instruction, plusieurs témoignages dévoilent que Dorian pouvait « se mêler d’histoires qui ne le regardaient pas » et qu’il lui arrivait aussi de « s’interposer dans des bagarres ».

Un meilleur ami rongé par la culpabilité

Le soir des faits, les deux jeunes hommes ferment le bar dans lequel ils travaillent ensemble. Pendant qu’ils terminent le ménage, Kévin propose à Dorian de sortir, mais ce dernier refuse et préfère rentrer et retrouver sa copine. Finalement Kévin parvient à convaincre son meilleur ami et les deux copains sortent à la discothèque L’Espace, là où quelques heures plus tard Dorian sera mortellement frappé.

À la barre, le jeune homme est rongé par la culpabilité, il regrette d’avoir insisté pour sortir ce soir-là : « c’est moi qui l’ai forcé ». Le président de la cour évoque un syndrome du survivant et demande à la victime « Vous vous en voulez d’être encore vivant ? ». Kévin laisse un silence pendant de longues secondes en regardant ses pieds et lâche un discret « je ne sais pas ».

Le Président demande ensuite au jeune homme de se rappeler précisément des différents événements de la soirée jusqu’au meurtre de son meilleur ami. Kévin et Dorian arrivent à l’Espace peu avant cinq heures du matin, là où ils ne resteront même pas une heure. Rapidement deux premières « disputes » éclatent à côté du bar et dans le fumoir de la discothèque. Deux altercations avec certains accusés qui en reste à l’invective verbale. Aucun coup n’est donné à ce moment-là.

"Ce n'est personne alors ?"

Les tensions reprennent à l’extérieur alors que les deux copains sortent par l’arrière de la discothèque. Le patron qu’ils connaissent les fait sortir par l’accès réservé aux employés. Une fois dans la ruelle adjacente à la discothèque, commence la violente agression. L’après-midi, la cour d’assises a entendu les versions de chacun des six accusés qui se rejettent la responsabilité des coups portés à Dorian. Dans les cinq accusés de meurtre (l’un d’eux a bénéficié d’un non-lieu pour ce chef d’accusation) tous ne reconnaissent que quelques coups et en majorité sur l'ami de Dorian, Kévin.

Après avoir écouté plusieurs accusés qui se rejettent les responsabilités et qui assure raconter la vérité (après avoir inventé un scénario de toutes pièces avant leur garde à vue) le Président de la Cour d'assise a fini par dire à l'un d'eux « c’est maintenant que les responsabilités se prennent » et conclu avec l’un des principaux accusés en demandant « ce n’est personne alors ? ». Pas de réponse.