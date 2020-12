Procès du meurtre de "l'inconnue du Frasnois" : retour sur l'incroyable enquête menée en France et en Suisse

C'est une enquête incroyable, minutieuse, très technique et menée dans trois pays différents, qui a permis la tenue du procès qui s'ouvre ce mercredi devant la cour d'assises du Doubs, à Besançon. Pendant trois jours, Alexandre Verdure est jugé pour le meurtre de "l'inconnue" du Frasnois (Jura), cette prostituée roumaine retrouvée morte dans un bois le 15 décembre 2016. Le corps totalement nu est découvert par un bûcheron, sous un tas de feuilles mortes, le visage défiguré et méconnaissable. C'est le point de départ d'une longue enquête, qui permet d'identifier la victime et de confondre le meurtrier présumé, presqu'un an après.

L'identification de la victime

La première étape a été d'identifier la victime. Son corps est lardé de 26 coups de couteau au niveau du flanc gauche et les cervicales, mais son décès est dû aux coups très violents portés au visage. Les os et les dents sont brisés. L'autopsie montre que la victime a été tuée quatre à huit jours auparavant.

Grâce aux prélèvements, les gendarmes établissent une reconstitution faciale en 3D, qui leur permet de diffuser un portrait-robot. Ils épluchent 800 dossiers de disparitions inquiétantes en France et élargissent leurs recherches en Europe. En vain.

L'appel à témoin diffusé par la gendarmerie nationale au moment de la disparition - Capture d'écran Facebook - Gendarmerie nationale

En février 2017, une information judiciaire est ouverte contre auteur inconnu, pour meurtre.

De l'ADN en Suisse et un corps en France

C'est une carte d'identité retrouvée par une promeneuse en Suisse, à Sullens, qui accélère l'enquête. La promeneuse l'a signalée en décembre 2016, les enquêteurs la convoquent en juin 2017, après avoir ressorti ce signalement. A dix mètres de la carte d'identité, il y avait des traces de sang abondantes. Sept mois après, en juin 2017, il reste une petite trace de sang, qui estprélevée pour analyser l'ADN.

La carte d'identité s'avère être celle d'une jeune femme roumaine de 18 ans, qui n'a donné aucun signe de vie depuis fin 2016.

A ce moment là de l'enquête, les Suisses ont une disparue et de l'ADN et les Français ont un corps non identifié. En septembre 2017, les données sont croisées : l'ADN du corps est identique à celui retrouvé à Sullens, la victime est identifiée. Il s'agit de Mihaela Miloiu, prostituée roumaine, qui exerçait à Lausanne.

La victime, Mihaela Miloiu, sur une photo diffusée en Roumanie. - capture écran vidéo

Comment l'accusé a été retrouvé

Reste alors à trouver l'auteur (ou les auteurs) des coups extrêmement violents et du crime. Là encore, c'est une trace de sang et les techniques d'identification poussées, couplées à la persévérance des enquêteurs qui permet de remonter jusqu'au principal suspect. Du sang est retrouvé sous le pied de la victime, d'un autre ADN, inconnu des fichiers.

Le ieu de la découverte du corps, au Frasnois (Jura). © Maxppp - Benoît Faivret

Les recherches se poursuivent, des bornages téléphoniques sont effectués sur les trajets entre la France et la Suisse, et les enquêteurs se tournent vers les hôpitaux, pour savoir si un blessé s'est fait soigner à cette période-là. En effet, un patient a été admis à l'hôpital de Pontarlier pour une plaie à la main. Il est retrouvé et son ADN correspond à celui prélevé au Frasnois. Ce suspect est arrêté le 7 novembre 2017, près d'un an après la découverte du corps.

Un frontalier au casier judiciaire vierge

Cet homme, Alexandre Verdure, est mis en examen pour meurtre en novembre 2017. Ce frontalier est alors âgé de 30 ans, habite à Mouthe, vit en couple et il est père d'un enfant. Il travaille à Lausanne (Suisse) et reconnaît fréquenter "occasionnellement" des prostituées, selon son avocate Me Emmanuelle Huot. Il nie avoir tué la victime, mais admet avoir transporté le corps, "contraint et forcé" par deux autres hommes, après un rapport sexuel avec la victime. Depuis fin 2017, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon.