Procès du meurtre de Priscillia à Estagel : la personnalité du suspect au cœur des débats

Par ses proches, Damien Beyssel est décrit comme un garçon réservé et gentil. Son père est absent la plupart du temps, il ne le voit que trois semaines par an, et sa mère est violente. Comme son frère et sa sœur aînée, il est suivi par une éducatrice. Enfant il se fait violer et abuser par son beau-père, le compagnon de sa mère. Dans son box Damien, teint pâle, visage juvénile reste toujours impassible. Vêtu d'un sweat bleu marine, le jeune homme aux cheveux châtains, d'1m70 environ, se dit persuadé que sa mère l'a mis au monde pour "avoir des allocations".

Adolescent il sèche les cours et commence à fumer des cigarettes dès l'âge de 6 ans, puis du cannabis; jusqu'à 15 joints par jour. Il passe le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre à regarder des mangas et des vidéos pornographiques. Il a très peu de copains et n'a jamais eu de petite amie.

"Heureusement qu'ils m'ont arrêté"

Il est décrit par les experts psychiatriques comme ayant du mal à entrer en relation avec les autres. Avec une personnalité sur le fil, mais sans déficit intellectuel ou troubles psychiatriques. Pourtant, de lui-même, en garde à vue, Damien Beyssel a reconnu que parfois il avait du mal à se contrôler : " Heureusement qu'ils m'ont arrêté . Pour ne plus faire ce que j'ai fait, ou pire."

Lors de l'audience, le jeune homme revoit sa mère pour la première fois depuis trois ans. Elle n'est jamais venue le voir depuis les faits, même si elle assure avoir fait les démarches pour, sans succès selon elle. La Présidente lui demande alors si elle n'a rien à dire à son fils, qu'elle n'a pas vu depuis tant d'années. Agée de cinquante ans, la mère de Damien se tourne alors vers lui, "ça va ?" demande-t-elle. Damien fait oui de la tête et marmonne quelque chose qui ressemble à un "ça va". "C'est toi ?" interroge la mère en faisant référence au meurtre de Priscillia. "Oui", souffle Damien. Aussitôt Véronique rétorque " Non c'est pas toi, j'en ai la preuve." Elle demande si elle peut fournir "quelque chose", ce que la Présidente refuse.

A ce moment-là, sur le banc des parties civiles, c'est la stupeur. La mère de Priscillia ouvre grand sa bouche, elle tremble, choquée.

Le procès reprendra mercredi, l'audience est suspendue en ce jour férié du 1er novembre. Le prochain jour du procès sera consacré aux faits. La mère de Priscillia attend de la justice une peine exemplaire "je ne voudrais pas faire justice moi-même, j'attends une peine très sévère."