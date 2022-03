Procès du meurtre de Saint-Pierre-d'Oléron : au deuxième jour, la thèse de l'accident ne tient plus

Un deuxième et avant-dernier jour de procès long, intense, douloureux aussi. Ce mardi 1er mars, la Cour d'Assises de Charente-Maritime, basée à Saintes, a continué de juger Nathalie Clio (Pacôme, de son vrai prénom), unique accusée dans le meurtre de son compagnon, Laurent Soucaze, également à l'époque le patron de l'Intermarché de Dolus, sur l'île d'Oléron. Le 17 juin 2018, il a reçu un seul coup de couteau, fatal, à leur domicile de Saint-Pierre-d'Oléron. Depuis deux jours au procès, tout comme pendant l'instruction, Nathalie Clio reste vague, imprécise sur ce qui s'est passé ce week-end-là. Oui, un doute subsiste sur le jour du décès.

J'ai des trous noirs, c'est vague dans ma tête

Ce mardi, elle est revenue, plusieurs fois, sur les circonstances. Figée, immobile, sur le banc des accusés, tête systématiquement baissée, yeux fermés, elle lève seulement la tête et parle d'une voix à peine audible seulement quand le président l'interpelle. A propos des faits, elle a ces quelques phrases, des bribes de souvenirs : "J'étais dans la cuisine, je suis sortie rejoindre Laurent, dehors dans le jardin. _On s'est disputés, je me suis retournée, Laurent était en sang_. Je ne sais pas pourquoi je suis sortie avec ce couteau, j'ai des trous noirs, c'est vague dans ma tête." Interrogée plus longuement et plus précisément un petit peu plus tard, Nathalie Clio ne donnera que peu d'éléments supplémentaires, enchaînant les "Je ne sais pas", "Je ne peux pas vous répondre."

Entre 24 et 48h avant que les secours n'interviennent

Une certitude tout de même de son côté : elle l'affirme, "cela s'est passé le dimanche". Car ce mardi 1er mars, il y a quand même eu quelques précisions d'apportées sur les derniers moments de vie de Laurent Soucaze. Par le biais des experts, notamment d'un médecin. "La mort est intervenue 24 à 48h avant les premières constatations", affirme le docteur. Les pompiers ont été appelés le lundi 18 juin vers midi, par des proches n'ayant plus de nouvelles du couple depuis deux jours. "Je ne peux pas être plus précis, cela signifie donc qu'il a pu décéder le samedi, ou le dimanche." Ce qui signifie aussi que, dans ce laps de temps, l'accusée n'a pas porté secours à son compagnon. D'après les traces de sang relevés, elle l'a traîné du jardin jusqu'au garage. Quand le président lui demande : "Pourquoi n'avoir prévenu personne, comme c'était un accident d'après vos dires ?" Elle répond : "Je ne sais pas, je me pose cette question tout le temps." Après nouveau questionnement du président, le médecin rajoute : "Au vu de la blessure, il aurait été difficile de le sauver, même en intervenant plus tôt."

Quant au coup de couteau en lui-même, le médecin est formel : "Cela n'a pas pu être un accident ou involontaire. Le coup porté l'a été avec beaucoup de force. _La lame a pénétré sur 18 cm_, touchant un os, l'aorte, perforant un poumon." D'autant que le médecin rajoute qu'il a aussi constaté des lésions sur les mains de Laurent Soucaze, des lésions de défense. Il a aussi rétabli la chronologie des faits à propos du coup de couteau qu'elle s'est infligée à elle-même : "Il est intervenu plusieurs heures après, c'est une certitude. Le lundi, dans la matinée."

Des questions qui risquent de rester sans réponse

Plusieurs contradictions ont aussi été mises en lumière. Nathalie Clio dit qu'elle coupait des courgettes avant de sortir dans le jardin, mais aucune courgette ni épluchure n'a été retrouvée. Tous les légumes étaient au réfrigérateur. Après avoir traîné son compagnon jusqu'au garage, elle dit être allée chercher une serviette à la salle de bains. Aucune trace de cette serviette. A la fin d'un interrogatoire poussif du président, elle confie : "J'ai été la plus claire possible, comme ça l'est dans ma tête. _Je suis un monstre, je me déteste_, je vous demande à tous pardon, je n'ai jamais voulu le tuer."

Dès le deuxième jour, son avocate avoue : "On n'aura probablement pas toutes les réponses à l'issue du procès." Même discours du côté de sa collègue côté partie civile : "Les proches de Laurent étaient là pour ça, comprendre ce qu'il s'est passé et surtout, pourquoi ? Et je ne crois pas qu'ils sauront à la fin. Leur colère ne sera que très peu soulagée." L'ex-femme de Laurent Soucaze, son fils, sa sœur, sa mère, son père, tous sont présents, aux premiers rangs. Ils ont apporté avec eux un portrait de l'ancien patron, qu'ils ont encadré et posé entre eux. Comme s'il était assis sur ce banc, lui aussi.