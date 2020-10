Procès du meurtrier présumé d'Amandine : la cour attend des témoins-clés pour le troisième jour

Une journée très attendue ce lundi aux assises du Tarn. Guerric Jehanno est jugé depuis jeudi pour le meurtre, le viol et la séquestration d'Amandine Estrabaud en 2013. On devrait entendre ce lundi des témoins-clés : les voisins de la jeune fille et des codétenus de l'accusé.