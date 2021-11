Procès du parking des Atlantes: 10 ans de prison pour les deux frères qui ont provoqué la mort d'Ali Unlü

Les frères Diawara, reconnus coupables des coups qui ont entraîné la mort d'Ali Unlü en septembre 2018 sur le parking des Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps, ont été condamnés ce jeudi par la cour d'assises d'Indre-et-Loire à 10 ans de prison et 5 ans d'interdiction de séjour en Indre-et-Loire.

Les jurés se sont retirés pour délibérer vers 17 heures ce jeudi, après une longue journée de plaidoiries et le réquisitoire de l'avocate générale. Cette dernière avait requis 13 ans de prison et 10 ans d'interdiction de séjour en Indre-et-Loire à l'encontre des frères Diawara, accusés d'avoir provoqué la mort d'Ali Unlü en septembre 2018, suite à des coups portés sur fond de dispute pour une place de parking au centre commercial des Atlantes de Saint-Pierre-des-Corps. Vers 21 heures, le verdict tombe: les deux frères sont condamnés à la même peine, 10 ans de réclusion criminelle et une interdiction de séjour pendant 5 ans.

Ce jeudi, les avocats de la famille d'Ali Unlü s'étaient attachés à démontrer la violence déchaînée des frères Diawara, quand les défenseurs des deux frères avaient rétorqué qu'il s'agissait d'une bagarre à la conclusion dramatique, et que 13 ans constituaient une peine trop lourde. Il avait été impossible, sur la base des témoignages comme des rapports d'expertise, de déterminer clairement la cause de la mort d'Ali Unlü: est-ce un coup porté au visage par l'aîné des Diawara, ou est-ce parce qu'il a chuté sur la tête après avoir reçu des coups des deux frères? Les jurés n'ont pas semblé s'y attarder, donnant la même peine aux deux frères. Une peine accueillie par des pleurs dans la salle, venant de la famille Diawara comme de la famille Unlü.