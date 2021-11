Procès du parking des Atlantes: 13 ans de réclusion criminelle requis contre les accusés

Les avocats de la famille de la victime ont ouvert le bal de cette dernière journée d'audience du procès dit "du parking des Atlantes", ce jeudi, à la cour d'assises d'Indre-et-Loire, avant l'avocate générale qui a requis 13 ans de prison à l'encontre des deux accusés, pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner." En septembre 2018, Ali Unlü est frappé à mort sur le parking du centre commercial des Atlantes, à Saint-Pierre-des-Corps. Les deux frères Diawara ont reconnu leur responsabilité dans la mort de la victime, même si le déroulé des faits "extrêmement brefs, 10 minutes de la vie d'une famille" résume l'un des avocats des parties civiles, n'a pu être clairement établi.

Le déchaînement de fureur. Un engrenage infernal - Me Cebron de Lisle, avocat des parties civiles

En dépit du flou régnant depuis le début du procès sur qui, des deux frères, a porté le coup mortel, les avocats de la famille de la victime ont affirmé dans leur plaidoirie leur conviction qu'il s'agissait de l'aîné des Diawara. "Un coup monumental du droit" selon un témoin, cité par Me Cebron de Lisle, qui ajoute que ce coup "paraît correspondre aux éléments physiques de la mort d'Ali Unlü."

L'avocat tient à démonter la thèse de la mort "pour une place de parking", celle gardée par la petite sœur des Diawara et qu'Ali Unlü a finalement occupée -entre-temps les deux frères ont trouvé une place-. "Mon explication à moi, c'est que les frères Diawara ont pris pour eux la vexation de leur sœur (...) le point zéro, c'est la demande d'explication, le point final, c'est la mort d'un homme. Alors nous ne parlons pas d'assassinat, mais nous parlons bien de deux tueurs" assène Me Cebron de Lisle, que les deux frères n'ont quasiment pas quitté des yeux durant la plaidoirie. "Nous avons le déchaînement de fureur. Un engrenage infernal."

"De toute façon, ce soir, il y aura de la souffrance" pour les deux familles, de la victime et des accusés, complète le second avocat des parties civiles, Maître Audebert. "La réalité, c'est qu'un homme est mort (...) il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures."

Ce n'est pas le procès de l'absurdité mais de la violence - L'avocate générale

Après une suspension d'audience d'une dizaine de minutes, l'avocate générale a livré son réquisitoire, demandant aux jurés "d'accepter qu'il faut juger avec des zones d'ombre." Si elle désigne le plus jeune des deux frères comme étant "à l'origine du contact" avec Ali Unlü, elle ajoute "force est de constater que ces deux hommes que l'on nous présente comme 'apaisants' (...) ne vont pas battre en retraite" face à la fille de la victime, qui est intervenue dans la dispute et qui se serait montrée verbalement agressive. "On sait qu'elle a essayé de défendre son père, que ça a généré une riposte" poursuit l'avocate générale. "La scène est rapide mais extrêmement violente (...) A. et M. Diawara n'ont pas voulu la mort d'Ali Unlü mais ils ont frappé fort." Après plus d'une heure de réquisitoire, elle requiert 13 ans de réclusion criminelle contre les deux frères, ainsi qu'une interdiction de séjour pendant 10 ans en Indre-et-Loire.

L'après-midi de ce jeudi sera consacré aux plaidoiries des avocats des deux accusés, avant un verdict attendu dans la soirée.