Procès du prêtre sarthois : une séance photo dérangeante au presbytère de Mamers

Impassible derrière ses lunettes rondes, écoutant méticuleusement les auditions tout en prenant des notes, Max de Guibert encaisse les témoignages à charge qui s'enchaînent dans la salle d'audience. Sur les neuf personnes qui accusent le prêtre d'agressions sexuelles entre 1992 et 2003, cinq sont venus déposer à la barre. Des hommes aujourd'hui âgés d'une quarantaine d'années, qui évoquent avec une émotion palpable ces épisodes "humiliants", "traumatisants" et qui restent "profondément ancrés".

Plusieurs racontent des lavages vigoureux de tout le corps sous la douche, parfois en "s'attardant sur le sexe". D'autres évoquent des séances de "fessées cul-nu" prolongées dans le bureau du prêtre ou à l'internat du collège Saint-Paul de Mamers, durant lesquelles "il me regardait de haut en bas", se souvient Hervé. A l'époque, ils étaient tous âgés entre 10 et 15 ans. Des jeunes dont il était proche, aux profils similaires : des adolescents "difficiles", en échec scolaire, qu'il accompagnait, à qui il donnait des cours de soutien ou qu'il encadrait lors de camps de scoutisme. "Il nous écoutait, il nous confessait, il était un recours, un tuteur", explique Christian. Dans son costume bleu, l'homme de 43 ans a encore la gorge un peu nouée quand il évoque son épisode, survenu au presbytère de Mamers, il y a plus de 30 ans.

Un adolescent de 14 ans invité à poser nu ?

Ce jour-là, au prétexte de préparer un colloque sur l'évolution des caractères sexuelles secondaires à la puberté, avec l'accord des parents, Max de Guibert demande à Christian (14 ans à l'époque) de se déshabiller, puis de prendre une douche. "Il a alors pris mon sexe pour me montrer comment me décalotter", explique le plaignant, avant de raconter comment il a ensuite posé nu, dans différentes positions, devant l'objectif d'un prêtre très intéressé par le développement de ses poils pubiens ou de ses bourses.

"C'est une invention totale !" répond le prêtre, qui remet en cause la date des faits et pointe, à l’aide de ses deux avocats, les incohérences de ce témoignage. Il reconnaît toutefois une autre séance photo, avec Christian, mais aussi ses trois frères. Avec là encore, certains clichés dénudés. "C'était pour mettre à jour un diaporama sur les caractères sexuels des adolescents, dans le cadre d'une formation d'éducateur à la vie que je suivais." La présidente s'interroge : "Vous auriez pu trouver des photos dans un manuel de SVT ! Et puis personne n’a jamais entendu parler de ce projet, ça semble un peu alambiqué…"

Max de Guibert tente une explication : "C’était pour servir de support à des gens qui font de l’éducation sexuelle, je voulais remplacer 3-4 images pour moderniser un peu le diaporama." "Enfin M. Guibert, insiste la présidente, vous conviendrez bien que photographier un ou quatre enfants nus, dans un presbytères, pour voir si leurs poils poussent ou si leurs bourses se développent, c'est tout de même dérangeant !"

Les nombreuses "maladresses" du prêtre

Comme souvent au fil des témoignages, le prêtre concède une maladresse : "D’ailleurs en voyant les photos, j’en ai détruit plusieurs qui ne me semblaient pas appropriées", précise-t-il. "Il y a décidément beaucoup de maladresses pour quelqu’un de votre niveau", souligne la présidente, qui souligne "la répétition d’un certain nombre de mécanismes, notamment ces demandes de déshabillage".

"Ce sont des scénarios imaginés ! Vous mentez !", s’emporte Stefan Squilacci, l’un des deux avocats de Max de Guibert, après un nouveau témoignage évoquant des fessés cul-nu en guise de punition. "Prouvez le caractère sexuel, prouvez-le !", tempête-t-il dans la salle d'audience. C’est en effet toute la question. "Pour moi, ce n’était que de l’humiliation", estime le prêtre, droit dans ses bottes, malgré sa mutation de Mamers à Bonnétable, et son placement sous surveillance par l'évêché, dès 1995, suite à des faits d'attouchements sur un garçon de 11 ans. Des faits pour lesquels Max de Guibert avait fait son mea culpa, tout en les minimisant. Mais pour lesquels la famille n'avait pas porté plainte.