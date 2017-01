Procès du trafic de Noisy-le-Sec et de Trappes : un à sept ans de prison requis

La procureure a requis jeudi un à sept ans de prison et 5000 à 50 000 euros d'amende à l'encontre de douze prévenus jugés pour importation et trafic de stupéfiants, à Noisy-le-Sec et Trappes. Une partie d'entre eux avaient été arrêtés en juin 2015 au retour d'un go fast d'Espagne.

Des peines d'un à sept ans de prison ferme ont été requises ce jeudi par la procureure au tribunal correctionnel de Bobigny en Seine-Saint-Denis, à l'encontre de douze prévenus. Elle a aussi demandé d'assortir ces peines d'amendes de 5000 à 50 000 euros pour dix des prévenus. Parmi eux onze hommes jugés pour importation et trafic de cannabis, essentiellement, de cocaïne et de MDMA, dans une moindre mesure. Ils écoulaient la drogue à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, dans la cité du Londeau, et à Trappes dans les Yvelines. Le douzième prévenu est un ressortissant chinois, jugé pour le blanchiment de l'argent du trafic, à travers sa société d'import export basée en Seine-Saint-Denis.

Un dossier "remarquable" pour la procureure qui décrit des "professionnels"

La procureure a qualifié ce dossier de "remarquable" au quatrième jour d'un procès qui a débuté lundi et qui doit se terminer ce vendredi, "parce qu'il lève le voile sur l'approvisionnement des cités en produits stupéfiants". Elle qualifie les trafiquants de "chevronnés" utilisant des "méthodes professionnelles". Dans ce dossier, parmi les prévenus, une partie est jugé pour avoir organisé le trafic autour de la cité du Londeau, à Noisy-le-Sec, et l'autre, à Trappes. "Nous avons une alliance, une véritable association mise en place entre deux cités qui ont tout pour être concurrente" a estimé la procureure.

Rappelant qu'une partie des prévenus a été arrêté en juin 2015, au retour d'un go fast, constitué de quatre voitures provenant d'Espagne, elle estime que les trafiquants ont cherché à "réduire les coûts". "On va chercher le produit soi-même, on supprime des intermédiaires" détaille-t-elle. Elle dénonce aussi le comportement des prévenus à l'audience, confrontés aux multiples écoutes téléphoniques versées au dossier : "malgré tous ces éléments, on tente de minimiser sa responsabilité, en essayant de faire valoir qu'on est sur un épiphénomène, que ce ne sont que des échanges de communications pour frimer".

Des "poids coqs" pour la défense

Pour les avocats de la défense, en revanche, le tableau n'est pas du tout le même. Joseph Cohen Sabban, avocat d'un des principaux prévenus, présenté comme l'organisateur du trafic pour Noisy-le-Sec, estime en revanche, que ce "ne sont pas des poids lourds" mais "des poids coqs" soulignant l'amateurisme de leur trafic. Il rappelle que seuls 40 kgs de cannabis ont été saisis dans cette affaire. "Ce n'est franchement pas la saisie du siècle" ajoute-t-il à la barre.

Pour les avocats des prévenus de Trappes, on souligne le manque d'éléments matériels dans ce dossier. "Concernant le volet de Trappes, on n'a pas un gramme saisi" assure Grégory Bensadoun, l'avocat du prévenu considéré comme l'organisateur du trafic dans cette équipe. "On plaide coupable pour un trafic relativement modeste à Trappes, mais on conteste le trafic international" ajoute-t-il.

La décision du tribunal est attendue ce vendredi.