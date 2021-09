Procès du "tueur à la burqa" : de 5 ans de prison à la perpétuité requis aux assises de Toulouse

Ce mardi 21 septembre 2021, à la cour d'assises de Haute-Garonne à Toulouse, l'avocat général parle à plusieurs reprises de "peine exemplaire" ou encore de "sanction lourde" lors des réquisitions.

En face de lui, sept hommes, âgés de 26 à 38 ans. Cinq sont accusés de meurtre en bande organisée. Un sixième est poursuivi pour complicité, et un septième doit répondre de participation à une association de malfaiteurs, dans l'affaire du "tueur à la burqa".

En juillet 2017, quartier Reynerie à Toulouse, une fusillade éclate sur fonds de trafic de stupéfiants. Un homme déguisé en femme sort une kalachnikov d'une poussette et tire au moins à 30 reprises. Le bilan est d'un mort et sept blessés par balles.

Des sanctions lourdes requises

Douze jours après le début du procès du "tueur à burqa", l'heure est aux réquisitions. L'avocat général a demandé de condamner les sept hommes à des peines de 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans d'emprisonnement ainsi que la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour les deux principaux accusés. Tous sont considérés comme complices, à un degré différent selon l'avocat général.

"Je savais qu'on allait avoir ce type de réquisitions. C'est justifié, dans un calcul pervers de vouloir présenter le dossier comme étant solide. On nous parle de preuves intellectuelles, je ne sais même pas ce que ça veut dire ! Et on réclame perpétuité pour être droit dans ses bottes. Mais le rôle de chacun n'a pas été expliqué même après 5 h de réquisitions", réagit Me Pierre Le Bonjour, avocat de Walid Derquaoui, l'un des principaux accusés.

En deuxième partie d'après-midi ce mardi, l'heure était aux plaidoiries de la défense.