Procès du tueur à la burqa : un premier jour entre tensions et émotions

L'affaire du tueur à la burqa est jugée depuis ce lundi devant la cour d'assises de Haute-Garonne. Un procès hors-normes après une fusillade à Toulouse quartier de la Reynerie en juillet 2017 sur fonds règlement de compte et trafic de stupéfiants.

Un homme déguisé en femme sort une kalachnikov d'une poussette et il tire au moins à 30 reprises. Le tireur réussit à abattre sa cible, Djamel Tahri mais dans sa rafale, il blesse sept autres personnes par balles, sa garde rapprochée et trois passants innocents du quartier.

Tensions et émotions

Vers 13 h 45, les parties civiles pénètrent dans la cour d'assises non sans émotions sur le visage de la sœur de Djamel Tahri, les larmes aux yeux. Cela fait quatre ans qu'elle a perdu son frère. Les sanglots disparaissent lorsqu'elle pénètre dans la salle et qu'elle prend place sur aux premiers rangs, non loin du box des accusés.

Dans le rang des parties civiles, une victime collatérale siège. Il a une cinquantaine d'années et se déplace avec une assistance respiratoire. Le 3 juillet 2017 quartier de la Reynerie à Toulouse, il reçoit une balle qui lui traverse le ventre et la jambe. L'homme quitte l'audience seulement une heure après l'ouverture du procès.

Il est et sera marqué à vie - Me Nicolas Raynaud de Lage, avocat partie civile

Trafic de drogue qui dégénère

Avocat de la défense, avocat des parties civiles, c'est un vrai (et très long) bras de fer qui commence sur fonds de règlement de compte, guerre de territoires, appropriation d'un lieu pour l'achat-revente de produits stupéfiant.

Maître Pierre Le Bonjour, avocat de la défense de Walid Derquaoui, l'un des principaux accusés du meurtre de Djamel Tahri : "L'audience sera très intéressante et à mon sens, elle est indispensable. L'instruction a montré ses limites, ses failles. Je pense que tout le monde, et même la partie civile, a besoin de cette audience de cour d'assises pour essayer de faire la lumière. Comme souvent dans les dossiers problématiques, on part d'une conviction, de spéculations et on part du principe qu’untel devrait être coupable. Je veux voir comment réagit l'instruction."

Maître Nicolas Raynaud de Lage, avocat de l'un des parties civiles sur le drame psychique que vit son client au quotidien : "Il a connu cette angoisse de mort imminente, étant interrompu dans sa fuite par les balles qui lui ont transpercé les pieds et qui lui ont rendu l'impossibilité de fuir, il s'est réfugié derrière les véhicules en attendant que les choses se calment. Il a entendu, entraperçu, senti les agresseurs venir finir ce pourquoi il était venu à savoir achever la cible qui était Djamel Tahri. Lui, ignorant tout de cette histoire, a cru qu'il était le second sur la liste. C'est là que tout défile dans sa tête, l'angoisse, le stress, la mort qui vous guette."

Cinq hommes âgés de 26 à 38 ans sont accusés de meurtre en bande organisée. Un sixième pour complicité et un septième pour participation à une association de malfaiteurs. Le procès doit s'étendre sur trois semaines.