Procès du tueur d'Istres, Karl Rose : "J'étais une bombe à retardement"

Au premier jour de son procès ce jeudi devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour un triple meurtre dans les rues d'Istres à l'aide d'une kalachnikov, Karl Rose a plaidé coupable et s'est décrit comme un "sociopathe" qui avait la haine des adultes.

Karl Rose comparaissait ce jeudi 5 janvier devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour avoir tué trois personnes dans les rues d'Istres à l'aide d'une kalachnikov le 25 avril 2013.

Le jeune homme a plaidé coupable et livré ses explications. "Mes parents m'ont élevé comme une bête, les séquestrations de ma mère, les saloperies de mon père, j'avais la haine des adultes, je savais qu'un jour je me vengerai, tôt ou tard", a expliqué l'accusé.

Il a ajouté : "À 16 ans je dormais avec une arme dans mon lit, à 17 ans je rêvais d'un fusil d'assaut. Depuis très longtemps j'avais l'envie de tuer."

"J'étais prostré, marginalisé, une bombe à retardement, il m'a fallu quatre ans de psychothérapie pour comprendre que j'avais tué des innocents au lieu de tuer mes parents."

Des "excuses" irrecevables pour les familles de victimes et pour l'accusation qui décrivent une préparation mécanique : Karl Rose avait appris lentement sur internet toutes les techniques pour remilitariser des armes et des munitions qu'il achetait en pièces détachées sur le web. Le fusil d'assaut qui lui a servi à tuer le 25 avril 2013 était d'ailleurs un assemblage de deux fusils kalachnikov de Roumanie et de Bulgarie.

Préméditation ou coup de folie ?

Les enquêteurs ont par ailleurs saisi une presse hydraulique, des centaines de munitions, un manuel du terrorisme en langue arabe, des vidéos de manipulations d'armes et des vidéos explicatives sur la remilitarisation.

L'avocat général a évoqué un projet mûri pendant plusieurs années et qui s'est concrétisé le jour de la tuerie.

Les témoins décrivent par ailleurs ce jour-là un tueur froid, lucide, aux gestes calculés, qui abat ses victimes dans le dos. Préméditation plutôt que coup de folie, c'est tout l'enjeu de ce procès.

Le verdict est attendu le 13 avril.