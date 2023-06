Procès du tueur de DRH : à Pôle emploi, les collègues toujours traumatisés par la mort de Patricia Pasquion

On les sent tous encore à fleur de peau. Les collègues de Patricia Pasquion sont venus témoigner, ce mardi, devant la cour d'assises de la Drôme, au 6e jour du procès de Gabriel Fortin . Il est accusé d'avoir assassiné leur collègue, conseillère Pôle Emploi, en lui tirant dessus à bout portant, le 28 janvier 2021, sans que l'on n'ai jamais trouvé de preuve formelle qu'ils se soient croisés un jour ou qu'elle ait eu à traiter son dossier.

Cette mort brutale, et pour l'instant restée sans explication, traumatise encore les employés de l'agence Pôle Emploi Victor Hugo de Valence, où Patricia travaillait. C'est d'abord l'une de ses collègues, Aline, la trentaine, qui témoigne, très émue. "C'est elle qui m'a appris ce métier. J'ai voulu continuer à travailler pour elle" dit-elle quand on lui demande si elle est en arrêt de travail depuis 2021. Elle est arrêtée en ce moment répond-elle, "depuis le début du procès comme vous pouvez le voir j'ai les nerfs qui lâchent". Elle pleure. Ce jour là, elle se souvient de la forte odeur après le coup de feu, elle n'a pas assisté à la scène, mais elle est descendue de l'étage ensuite. Elle n'a pas vu grand chose, "j'étais tétanisée" raconte-t-elle à la cour.

"Un bruit vraiment très fort, de mobilier qui tombe"

Vient ensuite Bruno, un collègue de Patricia. Il était à l'accueil ce jour là : "j'ai entendu un bruit sourd que je n'identifie pas comme un coup de feu. Et un cri, et un bruit vraiment très fort". Toute l'équipe d'accueil réagit. "Avec un collègue, on va dans le couloir et on voit un individu dans le sas d'entrée qui, manifestement, s'enfuit"

C'est lui qui, quelques minutes avant, a fait rentrer et a accueilli Gabriel Fortin dans l'agence "pour moi, il était un usager banal ne présentant aucun risque" répond-il au président, "quelqu'un qui me dit 'je viens consulter les offres d'emploi', je n'ai pas de raison objective de refuser".

Puis il poursuit et raconte comment il entre dans le bureau de Patricia et la voit au sol. Son collègue va à la fenêtre, voit la voiture. Lui se penche sur Patricia. Au début, il s'imagine qu'elle a pris un coup de taser "Je ne vois pas de sang". Elle est retournée face à terre, "je me suis mis à lui parler, j'ai mis une main sur son épaule, l'autre sur la cuisse" et, en la bougeant "le sang a coulé en abondance. Du sang, beaucoup de sang".

Longtemps, l'odeur du sang

Il est en arrêt de travail depuis deux ans. "Mes enfants se sont enfermés à double tour pendant huit mois en disant qu'on voulait tuer leur papa". Un avocat demande : "des choses ont changé depuis, à Pôle Emploi ?"

"N'y ayant pas travaillé depuis le 31 mars 2021", il a essayé de tenir au début explique-t-il, "je ne sais pas. Je n'ai pas d'écho et je ne veux pas en avoir". Au procès, il ne s'est pas porté partie civile il ne voulait pas que son nom et son adresse apparaissent.

Certaines questions des parties civiles sont pleines de sous entendus*. "Il y a une sorte de non-dit. D'aucun pourrait considérer que l'institution Pôle Emploi elle-même a une part de responsabilité..."* suggère Me Alain Jakubowiscz, avocat de Pôle Emploi. Le président du tribunal l'interrompt brutalement. "Je voudrais qu'on en revienne au cœur du sujet, trois assassinats et une tentative d'assassinat reprochés à Mr Fortin. La responsabilité ou non de Pôle Emploi sur les faits du 28 janvier, ce n'est pas devant cette cour. Si le débat doit avoir lieu, c'est devant une autre juridiction" martèle le président.

Bruissement dans la salle. On entend même un "merci" venu d'un banc, dans le public.

"Depuis ces faits, je ne suis plus la même personne"

Vient alors Sedik, un autre collège : "depuis ces faits, je ne suis plus la même personne. Comme beaucoup de mes collègues, j'ai une hypervigilance" témoigne-t-il. Lui a eu l'ordre national du mérite. En regardant par la fenêtre et en relevant la plaque d'immatriculation de la voiture de Gabriel Fortin, il a permis son arrestation. "N'importe qui aurait pu le faire, je suis très mal à l'aise avec ça" souligne-t-il, avant de quitter la barre.

en fin de journée, ce sera au tour du directeur régional de Pôle Emploi de témoigner. La dernière collège prévue à l'audience a refusé de venir témoigner. Elle ne voulait pas se trouver à côté de Gabriel Fortin.