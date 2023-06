Procès du tueur de DRH : accusé de trois assassinats et d'une tentative, Gabriel Fortin conteste les faits

Depuis le début de son procès mardi 13 juin devant les assises de la Drôme, Gabriel Fortin s'est posé en "victime" du système, du système économique, de la justice. L'ex-ingénieur au chômage a dénoncé une enquête de personnalité "à charge". Ce vendredi, le président de la cour l'a interrogé plus directement sur les faits qui lui sont reprochés : l'assassinat d'Estelle Luce, Patricia Pasquion et Géraldine Caclin et la tentative d'assassinat sur Bertrand Meichel, le tout en janvier 2021.

A la fin d'une séquence consacrée à l'expertise psychiatrique et à la personnalité de l'accusé, le président de la cour d'Assises interroge Gabriel Fortin : "Je vous pose la question. Les faits, vous les reconnaissez, vous les contestez, vous n'avez rien à dire ?" Réponse : "Je conteste." Le magistrat insiste : "Vous les contestez ?" "Oui" répond encore Gabriel Fortin.

Depuis le début de son procès, le 13 juin , c'est la première fois que le "tueur de DRH" s'exprime, même brièvement, sur les accusations qui lui sont faites.

"Ces mots sont insuffisants"

Ces paroles de Gabriel Fortin sont très mal vécues par les familles des victimes. C'est même "insupportable" pour Me Dreyfus, avocat de Jean-Luc Pasquion, le mari de la conseillère Pôle Emploi abattue à Valence le 28 janvier 2021. "Ces mots sont insuffisants pour exprimer ce que les victimes ont sur le cœur, une souffrance extrême" ajoute-t-il. La présence des victimes, "ce qu'elles vont dire la semaine prochaine du fond de leurs tripes", ne permet pas, selon lui, de faire "surgir un doigt d'humanité chez cet homme."

L'audience s'est poursuivie par les témoignages des collègues d'Estelle Luce qui ont découvert le corps de la DRH alsacienne le 26 janvier 2021 dans sa voiture, puis elle a été suspendue. Reprise des auditions lundi 19 juin.

