Procès du "tueur de DRH" : "c'est une vraie descente aux enfers" témoigne le mari de Géraldine Caclin

Le premier à parler, Mathieu Caclin, est un homme détruit par la mort de sa femme. "C'est une vraie descente aux enfers. Je suis shooté aux médicaments non stop" témoigne-t-il, ce vendredi, devant la cour d'assises de la Drôme, qui juge Gabriel Fortin depuis le 13 juin pour trois assassinats et une tentative d'assassinat. "Je fuis. Je fais du mal à mes amis à la famille. Je réagis mal à tout. Je ne suis plus du tout moi-même" raconte Mathieu Caclin à la barre. Sa femme, Géraldine, 51 ans, a été abattue de trois balles le 28 janvier dernier, dans les locaux de l'entreprise Faun, pour laquelle elle travaillait comme directrice des ressources humaines . C'est elle qui avait été chargée de mettre en œuvre le licenciement de l'accusé pour "incompétence" , il y a plus de dix ans.

Quand il témoigne ce vendredi matin, Mathieu Caclin ne veut rien dire à Gabriel Fortin, dans le box des accusés, lorsque le président le lui propose. En revanche, il a des mots très durs à l'encontre de l'ex patron de sa femme, Mr Blaize, qui a refusé de venir au procès : "c'est intolérable", "un chef d'entreprise qui n'est pas là auprès de ses salariés" dénonce-t-il. Une absence déjà vivement dénoncée la veille, par le président de la cour lui-même, lors de l'audition des salariés de l'entreprise Faun. Depuis la mort de son épouse, il est sous antidépresseur, sous anxiolytique. Ils étaient ensemble depuis 33 ans. "Elle ne peut pas être, dans le professionnel, autre chose que ce qu'elle était dans la vie" assène-t-il. Ils ont eu deux enfants, il parle d'eux à la cour : "je les vois, ils ont peur de perdre leur second parent". Pour son fils Augustin, âgé de 18 ans aujourd'hui, ça va un peu mieux, "il a réussi à témoigner, il a été là depuis le début du procès" même s'il est au milieu de ses épreuves du bac.

"Qui pouvait lui en vouloir à ce point ?"

Augustin justement s'avance à son tour à la barre. Il raconte le moment où il a appris la mort de sa mère. Il pleure. "Ça me paraissait absurde qu'on disait qu'un ancien employé avait tué notre maman. Je ne voyais pas pourquoi ça pouvait arriver" dit-il. "Qui pouvait lui en vouloir à ce point ?"

Sa sœur, 16 ans, ne parle pas de tout ça. Elle est venue dans la salle, mais ne s'exprime pas. Elle s'est coupée du monde extérieur. "C'est comme si tout avait été remis à zéro, qu'il fallait tout réinventer. Et ma sœur qui ne parle pas, c'est dur" raconte courageusement le jeune homme. Les Caclin, c'est une famille délitée mais qui reste unie. "Ça n'a pas détruit notre famille, mais ça a tout changé". Augustin raconte aussi sa maman "souriante", "sympa avec tout le monde".

"Je suis Géraldine, Patricia, Estelle"

Deux des sœurs de Géraldine Caclin viennent à leur tour témoigner : "c'était une personne tellement attentionnée avec les autres", "il faut faire face à cette injustice". L'une des deux porte à la barre un tee-shirt qu'elle arbore depuis le début du procès, avec une photo de sa sœur : "je suis Géraldine". Elle conclue "Je suis Géraldine, mais je pourrais être Patricia, je pourrais être Estelle".

