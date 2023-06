Procès du "tueur de DRH" : de l'Alsace à l'Ardèche, l'itinéraire meurtrier de Gabriel Fortin

Le parcours macabre de Gabriel Fortin, c'est "la vengeance froide et déterminée d’un homme intelligent", d'après les mots de l'ordonnance de mise en accusation. Cet ex ingénieur de 48 ans aujourd'hui est jugé, du 12 au 30 juin, pour trois assassinats et une tentative d'assassinat commis dans la Drôme, en Ardèche et en Alsace, en janvier 2021.

À quelques jours du début du procès, qui se tiendra pendant trois semaines, à Valence , dans la Drôme, France Bleu se penche sur les étapes clés de ce parcours meurtrier. D'après des éléments du dossier judiciaire dont France Bleu Drôme Ardèche a eu connaissance , le suspect a minutieusement préparé son périple et mûrit sa vengeance pendant près de 15 ans.

Une vie professionnelle chaotique et contrariée

Pour comprendre les racines de ce drame, il faut remonter dans la vie professionnelle chaotique et contrariée de Gabriel Fortin. En 2005, celui-ci est un tout jeune ingénieur d'à peine 30 ans. Il est embauché dans la société Francel, en Eure-et-Loir. À peine un an plus tard, il en est licencié pour faute, son travail n'étant pas à la hauteur des attentes pour ce poste. C'est Bertrand M. qui mène ce licenciement, accompagné de sa toute jeune stagiaire de l'époque, Estelle Luce.

Deux ans plus tard, en novembre 2008, Gabriel Fortin commence à travailler à Faun environnement, en Ardèche. Mais là encore le schéma se répète : à peine un an et demi plus tard, Gabriel Fortin est à nouveau licencié pour "insuffisance professionnelle". Ce licenciement est mené par son supérieur hiérarchique de l'époque et par Géraldine Caclin, alors DRH de Faun Environnement. En 2010, Gabriel Fortin s'inscrit au Pôle Emploi de Valence Victor Hugo, où il sera indemnisé pendant trois ans sans qu'aucun incident ne soit rapporté. En 2012, il déménage et retourne vivre à Nancy, chez sa mère.

Le mutisme de Gabriel Fortin

Depuis son arrestation, Gabriel fortin a toujours gardé le silence, que ce soit en garde à vue, puis face aux questions du juge d’instructions, ou encore lorsqu’il a refusé de participer aux reconstitutions. L’accusé a toujours affiché un mutisme complet. Mais l'on sait par les écrits saisis chez lui et dans sa cellule de prison , qu'il a passé les dix ans suivant son licenciement de Faun environnement à suivre et surveiller ses futures victimes, avec minutie, obsession et méthode. Et en 2021, il passe à l'acte.

Le 26 janvier 2021, à Wolfgantzen, dans le Haut-Rhin, aux alentours de 18h00, Gabriel Fortin abat Estelle Luce de trois balles dans la tête, sur le parking de son entreprise. Elle était DRH chez Knauf, une entreprise d’isolation thermique.

À peine une heure plus tard, à 50 kilomètres de là, à Wattwiller, toujours en Alsace, Gabriel Fortin sonne à la porte de Bertrand M., cadre RH chez General Electric, à Belfort. Il lui tire dessus, mais le rate, son arme s'enraye probablement. Bertrand M. met le tireur en fuite et parvient à lui arracher son masque sanitaire.

Trois morts, une tentative d'assassinat et des questions sans réponse

Deux jours plus tard, le 28 janvier 2021, à 8h45 du matin, Gabriel Fortin est à Valence, dans la Drôme. Il pénètre dans l'agence Pôle Emploi de Victor Hugo et tue Patricia Pasquion, une des conseillères, avec une arme à feu et s'enfuit. Elle était responsable des indemnisations, un poste où elle essuyait régulièrement des attaques et des violences verbales, mais il n'est pas prouvé qu'elle se soit jamais occupée du cas de Gabriel Fortin.

Moins d'un quart d'heure plus tard, à 09h05, Géraldine Caclin, DRH de l’entreprise Faun Environnement, à Guilherand-Granges, en Ardèche, est, elle aussi, abattue sur son lieu de travail. Gabriel Fortin lui tire dessus à deux reprises et l’achève à bout portant.

Alors qu'il s'échappe en voiture de l'entreprise ardéchoise, il est pris en chasse par une patrouille de police et est finalement arrêté sur le pont Mistral, situé entre Guilherand-Granges et le centre-ville de Valence, vers 9h20, après une course-poursuite avec les forces de l'ordre. C'est la fin de son périple meurtrier. En moins de 40 heures, il aura tué trois personnes et tenté d'en assassiner une quatrième.

