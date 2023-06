Procès du "tueur de DRH" : Gabriel Fortin condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la peine maximale

Gabriel Fortin a été surnommé le "tueur de DRH" pour avoir assassiné deux de ses anciennes DRH, ne conseillère Pôle Emploi et tenté d'assassiner un autre de ses anciens DRH.

Gabriel Fortin, surnommé le "tueur de DRH" , a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, par la cour d'assises de la Drôme ce mercredi. C'est la peine maximale encourue pour les crimes dont on l'accusait : trois assassinats et une tentative d'assassinat, commis au cours d'un périple meurtrier en janvier 2021. Si le jury a reconnu l'altération du discernement de Gabriel Fortin pendant les faits, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer une diminution de peine.

Le jury de la cour d'assises de la Drôme a délibéré pendant moins de trois heures. C'est une durée très courte, cela veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de débat entre les jurés. Le verdict a été énoncé à 18 heures. En l'entendant, l'accusé n'a eu aucune réaction, une attitude conforme à celle qu'il a eue tout au long du procès, lui n'a jamais vraiment répondu aux questions : ni du président, ni des avocats des parties civiles, ni même à celles de ses propres avocats. Il était jugé pour avoir abattu Estelle Luce, DRH à Knauf, dans le Haut-Rhin, Patricia Pasquion, conseillère Pôle Emploi à Valence et Géraldine Caclin, DRH à Faun Environnement, en Ardèche, mais aussi pour avoir tenté d'assassiner Bertrand Meichel, l'un de ses anciens DRH.

"Le verdict est tombé, maintenant on va attendre une dizaine de jours pour voir s'il y a appel ou pas" s'est exprimé après l'annonce du verdict Bertrand Meichel. "Les jurés ont fait ce qu'ils avaient à faire, ça me donne de la sérénité" reconnait-il. Toutes les parties civiles n'éprouvent pas ce sentiment. "C'est la peine maximum je sais, mais ce n'est pas cher payé". Jean-Luc Pasquion, le mari de Patricia, n'a pas caché la colère qu'il garde toujours en lui. "Je ne vais pas me voiler la face, c'est le peuple français qui a décidé, mais pour moi c'est pas cher payé. 22 ans de sûreté... j'ai perdu mon épouse, moi j'ai pris perpète".

