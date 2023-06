Procès du "tueur de DRH" : Gabriel Fortin est "lâche" s'il n'assiste pas l'audience

"Il a été lâche depuis le début. Il le sera jusqu'au bout s'il ne vient pas". Les mots sont précis, les yeux secs, les regards dignes. Catherine et Marie-Hélène, deux des sœurs de Patricia Pasquion, la conseillère Pôle Emploi que Gabriel Fortin est accusé d'avoir abattue le 26 janvier 2021, à Valence, ont pris la parole à la veille de l'ouverture du procès. La possibilité qu'il n'assiste pas aux trois semaines d'audience est bien réelle. Le suspect n'a jamais accepté de parler aux juges ou aux enquêteurs. Il n'a pas non plus assisté aux reconstitutions.

Cette idée qu'il ne soit pas dans la salle, avec les parties civiles, est difficilement supportable pour Catherine, la soeur aînée. "Je trouve qu'un criminel qui a assassiné des gens, il doit être là au procès et assister, écouter tout le monde, voir tout le monde. On n'a pas à leur laisser le choix !" estime-t-elle. "Moi, je dirais que c'est de la lâcheté. En fait, il a été lâche depuis le début. S'en prendre à des femmes sans défense, avec une arme à feu, c'est leur laisser aucune chance, donc c'est facile, c'est de la lâcheté, c'est petit. [...] Là, il sera lâche jusqu'au bout s'il ne vient pas, parce que du coup, il se planque, il se cache, ce sera de la lâcheté jusqu'au bout" a-t-elle martelé à la veille de croiser son regard.

"S'il ne parle pas, il ratera son procès, comme il a raté sa vie" - Maître Gerbi

Maître Hervé Gerbi, l'avocat des deux femmes, espère que le suspect acceptera de s'exprimer. Pour ses clientes d'abord, mais pour l'accusé lui-même également : "Il ratera son procès. Finalement, comme nous avons l'impression qu'il a raté sa vie personnelle autant que sa vie professionnelle, ce sera un raté de plus" estime l'avocat.

Gabriel Fortin est jugé pendant trois semaines pour avoir abattu trois femmes sur leur lieu de travail (Patricia Pasquion à Valence, Géraldine Caclin à Guilherand Granges et Estelle Luce dans le Haut-Rhin) et tenté d'abattre l'un de ses anciens DRH. Si trois victimes ont un lien direct et établi avec lui, on ignore encore aujourd'hui pourquoi il a visé Patricia Pasquion, la conseillère Pôle Emploi, avec qui aucun échange, ni aucun contact n'a pu être retrouvé. Ce procès, ce sera aussi, espère Marie-Hélène, une autre sœur de Patricia, l'occasion de comprendre pourquoi "est-ce que c'est ce qu'elle représente ? Par rapport à Pôle Emploi ? À son poste ? Qu'est-ce que Patricia vient faire là ?", s'interroge-t-elle.

Plainte contre Pôle Emploi

Les deux sœurs ont, par ailleurs, déposé plainte contre Pôle Emploi. "Au sein de Pôle Emploi, on sait très bien qu'il y a des problèmes d'insulte à agent, de violences au quotidien" explique Catherine, "C'est tombé sur notre sœur, mais Pôle Emploi savait très bien, au niveau national, que ça arriverait un jour ou l'autre et rien n'a été fait. Il a fallu que ce drame arrive un jour pour qu'on se dise ah ben oui, c'était à ce point là ! On espère aujourd'hui que le décès de notre sœur serve à réveiller les responsabilités des directions et à protéger les agents de Pôle Emploi qui vivent des menaces de mort tous les jours".

