Procès du "tueur de DRH" : "Je dois peut-être ma vie à un déménagement", l'ex petite-amie de Gabriel Fortin

Elle arrive à la barre, apprêtée, souriante, un peu replète, un tatouage sur le bras. Maud a fréquenté Gabriel Fortin quelques mois, il y a trente ans, quand elle n'avait que 16 ans et elle aurait pu en mourir. Elle semble un peu nerveuse au début de son témoignage devant la cour d'assises de la Drôme, ce mercredi, face à celui qui est accusé d'avoir assassiné, en moins de 48 heures, deux DRH qui l’avaient licencié et une conseillère Pôle Emploi.

Elle commence par raconter ce flirt, inconséquent pour elle : "nous n'avons jamais eu de relation intime, [...] j’ai été avec quelqu’un pendant longtemps et j’ai flirté avec lui pendant une pause avec cette personne. Quelques mois, je ne saurais vous dire combien de temps" se souvient-elle difficilement. Sa voix est claire. Plus elle répond aux questions du président, plus elle semble sûre d'elle. "Quand il a eu son bac, il est parti en école d’ingénieur et je n'en n'ai plus entendu parler jusqu'en 2008, il m'a recontactée". Elle accepte un seul et unique déjeuner "en tout bien tout honneur, en souvenir du bon vieux temps. J'avoue que je ne me souvenais de pas grand chose de ce flirt". Mais elle sent vite un "énorme décalage", à ce repas, entre ce dont l'accusé se souvient et ses souvenirs à elle. "Ça m’a mise un peu mal à l’aise. On a fini de déjeuner et je me suis dit que je ne souhaitais pas entretenir d’autre relation, même amicale avec lui. Je n’ai plus eu de contacts directs" raconte-t-elle.

"Tu es un grand malade, tu devrais supprimer mes adresses"

Dans l'année qui suit, l'accusé commente régulièrement ses publications sur les réseaux sociaux, jusqu'à faire des sous-entendus amers et agressifs quand elle poste une photo annonçant qu'elle se marie*. "Tu es un grand malade, tu devrais supprimer mes adresses"* lui avait-elle alors répondu, avant de le bloquer, "partout où je pouvais le bloquer". Elle n'en entend plus parler, jusqu'à son arrestation, le 28 janvier 2021, après avoir assassiné une conseillère Pôle Emploi à Valence et une DRH en Ardèche.

Dans l'ordinateur de Gabriel Fortin, les policiers trouvent des fichiers qui prouvent que l'accusé a surveillé l'ancien domicile de Maud, à Nanterre, à partir de 2019. Ses allées et venues, les horaires où elle mangeait, à quel étage elle habitait, quelles rues permettaient d'accéder ou de partir de son domicile. À la barre, elle confirme que toutes ces informations étaient exactes et prouvent un espionnage physique rapproché. Dans les notes informatiques saisies chez l'accusé, Gabriel Fortin l'accuse de "complicité de harcèlement moral en vue d’une extorsion d’argent", la qualifie "d’allumeuse" qui voulait "un plan Q" et lui reproche une "atteinte au bien-être affectif ou à l’honneur et à la réputation".

Repéré à dix kilomètres de son ancien domicile

Pire, entre le 26 janvier 2021, date du premier assassinat dont il est accusé, celui d'Estelle Luce, dans le Haut-Rhin , et le 28 janvier, un relevé bancaire prouve que Gabriel Fortin a fait un détour jusqu'à Nanterre, à moins de dix kilomètres de l'appartement de Maud, le 27 janvier, au petit matin. Les enquêteurs supposent qu'il cherchait la jeune femme, sans doute pour se venger. Quand la police lui apprend ces découvertes, elle raconte à la barre qu'elle est "tombée de sa chaise. [...] C'est une relation très très ancienne, je ne pensais pas avoir suscité autant de rancœur" et ajoute "tout ce qui a pu nous lier n'est que superficiel".

Mais voilà, le 27 janvier 2021, Maud n'habite plus à Nanterre, elle a déménagé à la sortie de confinement, sans mettre à jour sa nouvelle adresse sur les pages jaunes ou sur les réseaux sociaux. Sans trembler, mais raide et accrochée au pupitre, elle conclut d'une voix ferme "je dois peut-être ma vie à un déménagement".

Puis elle quitte la salle d'audience. Jamais elle n'aura tourné la tête vers l'accusé, ni vers les avocats qui s'adressaient à elle. Elle ne lui aura pas accordé un seul regard.