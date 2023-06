Procès du tueur de DRH : "Je m'en veux de ne pas avoir réussi à l'arrêter" témoigne le seul survivant

L'agression a eu lieu le 26 janvier 2021, à 18h45. Ce lundi, devant la cour d'assises de la Drôme qui juge Gabriel Fortin pour assassinats et tentative d'assassinat, Bertrand Meichel se souvient . Chemise blanche, pantalon noir, collier rouge du témoin [signe qu'il ne veut pas communiquer avec la presse NDLR], il raconte ce soir de janvier, il y a deux ans et demi.

Il avait repéré un véhicule dehors, garé devant chez lui, "là où on ne va pas habituellement". Puis cet homme qui sonne à sa porte, coiffé d'une casquette, d'un masque chirurgical qui lui cache le visage et qui tient dans ses mains un carton à pizza. À ce moment là, l'homme lui demande s'il est bien "Mr Meichel ?", puis il entend un bruit mais ne perçoit pas que c'est un tir de pistolet. Mais il poursuit l'homme au carton à pizza, car, à ce moment là, "j'ai la conviction que c'est quelqu'un qui me veut du mal" raconte Bertrand Meichel à la cour.

"Il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait"

Il relate surtout la poursuite de son agresseur qui s'enferme dans sa voiture. Lui tente d'ouvrir la portière, il est en chaussettes dans la neige. "Le fait de dire 'Mr Meichel?' fait de mon point de vue qu'il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait, comme quelqu'un qui vient avec une justice divine au-dessus de la justice". L'enquête a montré que Gabriel Fortin a créé et alimenté pendant des années des faux profils aux noms de Bertrand Meichel et d'Estelle Luce, les dénigrant et salissant leurs noms sur internet.

Après cette agression, "je me doutais qu'il y avait un lien avec les faux profils et avec les licenciements économiques". Mais il n'a pas fait le lien avec Fortin, qui n'a pas été licencié pour des motifs économiques, mais pour incompétence. "Le lendemain de l'agression, j'ai réuni toute la famille à Strasbourg. Je leur ai dit que tous ceux qui portent le nom Meichel doivent se méfier".

C'est quand il évoque Estelle Luce, assassinée quelques heures plus tôt le 26 janvier 2021 à quelques kilomètres de chez lui qu'il marque une longue pause, comme pour retenir un sanglot. Lui a été recruté en janvier 2006 dans la société Francel, à Gallardon, en Eure-et-Loir. C'est donc lui qui a licencié Fortin en août 2006. Il se souvient de l'entretien préalable de licenciement de Fortin. "2h30 d'entretien !" détaille-t-il, d'habitude c'est moins de la moitié.

"À l'époque, Estelle m'avait demandé si elle pouvait assister à l'entretien pour voir comment ça se passe", elle était sa stagiaire. Il indique avoir "demandé à Mr Fortin s'il acceptait ou pas". Il évoque le travail de sa collègue, abattue de quatre balles. "C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je n'ai jamais connu dans ma carrière quelqu'un avec autant de capacité, d'humanité".

Le président interroge Bertrand Meichel : "Vous vous sentez responsable du décès de Mme Luce ou pas du tout ? Vous ne l'êtes pas, évidemment !"

Bertrand Meichel, voix tremblante : "Je lui ai appris le métier. Je m'en veux plus de ne pas avoir réussi à l'arrêter ce soir là".

Le président : "Vous avez quelque chose à lui dire ?" [à l'accusé NDLR].

Bertand Meichel : "Non. Si j'avais eu une question, je lui aurais demandé ce que ça lui aurait fait de perdre sa mère quand il avait 10 ans ?"

"Il reviendra voir tous les gens qui sont sur sa liste"

C'est au tour des avocats des parties civiles de poser des questions, me Dreyfus, l'avocat du mari, des deux filles et du père de Patricia Pasquion [la conseillère Pôle Emploi abattue à Valence NDLR], demande : "Mr Fortin conteste les faits qu'est ce que ça vous fait ?"

Quelqu'un de sensé ne peut pas contester les faits, précisément en ce qui me concerne" martèle Bertand Meichel. "C'est quelqu'un qui vit sur une autre planète." Puis il s'arrête, comme s'il faisait un calcul. "J'ai la ferme conviction que le jour où Mr Fortin sortira, dans 20 ans ou 19 ans, il reviendra me voir, il reviendra voir tous les gens qui sont sur sa liste" affirme-t-il à la cour. "Je vais devoir vendre ma maison. La justice ne peut pas me protéger, il faudra que je prenne mes dispositions" conclut-il.

