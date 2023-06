Procès du "tueur de DRH" : à la barre, l'intense colère d'un homme dévasté, le mari de Patricia Pasquion

Jean-Luc Pasquion (à g.) et Mathieu Caclin (à d.), époux respectifs de Patricia, assassinée à Pôle Emploi valence et Géraldine, tuée chez Faun environnement à Guilherand Granges.

Jean-Luc Pasquion s'avance à a barre, le souffle fort dans le micro, il attaque : "je ne suis plus que la moitié de moi-même, amputé de celle à qui je m'étais donné". Il lit son discours sur sa femme et s'adresse à Gabriel Fortin en commençant : "vous êtes un monstre, c'est sûr". Le président l'interrompt tout de suite, puis discute posément : "la cour n'ignore pas votre douleur. Mais je vous demande de vous adresser à lui en des termes mesurés. Si vous ne vous en sentez pas capable, je vous demanderai de ne pas le faire. Pas d'invective, pas d'insulte dans cette salle d'audience. On est dans une sorte d'enceinte sacrée".

ⓘ Publicité

"Je ne vous pardonnerai jamais pour ce que vous avez fait. Vous êtes le néant"

Jean-Luc Pasquion reprend, en enlevant des mots, fait-il comprendre à la cour. "Vous ne la connaissiez pas, elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Vous ne lui avez pas fait de cadeau. Vous l'avez abattue froidement. Mon épouse était innocente !" déclare-t-il, "Je ne vous pardonnerai jamais pour ce que vous avez fait. Vous êtes le néant".

loading

- "J'ai mesuré mes paroles Mr le président".

- "La cour vous en remercie"

Il dépose un portrait de sa femme, souriante, pour que la cour la voit.

- "Qu'attendez vous du procès ?" demande le président,

- "Je ne pourrais pas le dire". Et il reprend "Vous le mettriez à disposition, je lui réglerai son problème moi-même".

- Le président reprend doucement : "on comprend que vous soyez dans la vengeance. C'est pour ça que c'est le peuple français qui rend la justice" dit encore le président.

Jean-Luc Pasquion reprend la parole et parle de Gabriel Fortin : "il n'a rien à dire mais il se porte très bien. Il est nourri, logé, blanchi ! J'ai entendu le psychiatre : il préfère être en prison que SDF. Ce n'est pas un suicidaire !"

"Pour moi une maman, c'était immortel"

La plus jeune des filles de Patricia Pasquion ne parlera pas finalement, elle ne s'en sent pas capable. Des photos sont diffusées à l'écran à la place. Puis l'aînée, Laura, prend la parole. Pourquoi elle parle ? "Mon père a beaucoup de colère et je voulais dire dire chose de positif". Elle parle de sa maman : "pour moi une maman c'était immortel. Elle qui commençait tout juste à dire qu'elle avait peur de vieillir de devenir une mamie..." se souvient-elle. "Ma mère m'a éduqué avec de l'altruisme, de l'humanité, l'aide aux autres. J'ai ses gènes en moi" continue-t-elle. "La question que je me pose : n'a-t-il vraiment aucun lien avec ma maman ? La question ultime, c'est pourquoi ?"

"C'était un vrai rayon de soleil c'était une source d'amour" dit à son tour le père de Patricia, Jean-François. "Il ne connaissait pas Patricia, il ne l'avait jamais vue, mais il l'a tué de sang froid parce qu'elle était là, certainement parce qu'elle était un cadre féminin" contenue-t-il, avant de conclure "Sa joie de vivre a disparu à cause d'un ingénieur médiocre. C'est un être d'un autre monde où les sentiments n'existent pas".