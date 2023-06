Procès du "tueur de DRH" : la réclusion à perpétuité requise contre Gabriel Fortin

Devant la cour d'assises de la Drôme, ce mercredi, Laurent de Caigny et Marie-Caroline Gervason, les avocats généraux ont requis la perpétuité à l'encontre de l'accusé, avec une période de sûreté de 22 ans. Pendant plus d'une heure et demi, ils ont rappelé, point par point, chaque élément de preuve de la culpabilité, selon eux, de Gabriel Fortin.

ⓘ Publicité

"Comment considérer ce décalage innommable entre ce qu'il s'est passé il y a une quinzaine d'années, des conflits liés à l'emploi, et ce qui est jugé aujourd'hui, quatre crimes de sang ?" interroge Marie-Caroline Gervason avant d'exposer les faits. Pour emporter la conviction de la cour et des jurés, Laurent de Caigny lui emboîte le pas et prend la parole d'une voix tonitruante : "Qui est Gabriel Fortin ? C'est un quasi quadruple assassin !" crie-t-il. Lui s'attache à démontrer que l'accusé n'est pas fou.

Depuis le 13 juin dernier, Gabriel Fortin était jugé à Valence pour avoir assassiné Estelle Luce, Patricia Pasquion et Géraldine Caclin et avoir tenté d'assassiner Bertrand Meichel. Sa première victime, Estelle, était la stagiaire de Bertrand Meichel et avait assisté à ses côtés à l'entretien de licenciement de l'accusé, quinze ans auparavant. La seconde était conseillère à l'agence Pôle Emploi de Valence. Le procès n'a pas permis de prouver un lien direct quelconque entre elle et Gabriel Fortin .

Tout au long de ces trois semaines de procès, les réponses laconiques et butées de l'accusé, quand il ne restait pas tout simplement mutique, n'ont pas permis de comprendre pourquoi il a tué Patricia Pasquion. Tout au plus comprendra-t-on que c'est dans cette agence Pôle emploi de Valence, où elle travaillait, que Gabriel Fortin avait épuisé ses droits au chômage et basculé sous le régime de l’allocation de solidarité. À ses yeux, l'ultime étape de la déchéance sociale. Sa troisième victime, Géraldine Caclin, avait mis en œuvre le licenciement de Gabriel Fortin de l'entreprise Faun environnement, il y a plus de dix ans maintenant.

Après le réquisitoire de l'avocat général, c'est au tour des avocats de l'accusé de prendre la parole, Me Romaric Chateau et Me Laetitia Galland, pour les plaidoiries de la défense. Puis la cour laissera à l'accusé la possibilité de s'exprimer une dernière fois, même s’il ne souhaitera sans doute rien dire. Le verdict est attendu, au plus tôt, ce mercredi dans la soirée.

Nos articles incontournables