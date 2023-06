Procès du "tueur de DRH" : le verdict tombera plus tôt que prévu cette semaine

Le procès de Gabriel Fortin pour assassinats et tentative d'assassinat au palais de justice de Valence a commencé le 13 juin..

"Vous prenez le risque d'être mal jugé, vous en avez conscience ?" a prévenu ce lundi le président de la cour d'assises de la Drôme Yves de França. L'accusé répond : "c'est une enquête à charge, je n'ai rien à dire". Autrement dit, ça n'avance pas. Gabriel Fortin, jugé notamment pour trois assassinats dans le Haut-Rhin, la Drôme et l'Ardèche en janvier 2021 se refuse d'évoquer plus en détails les faits . Le temps consacré à son interrogatoire sera inévitablement réduit. En conséquence, initialement programmé au vendredi 30 juin, le verdict pourrait tomber plus tôt cette semaine.

ⓘ Publicité

Les réponses courtes - ou l'absence de réponse du surnommé "tueur de DRH" empêchent raisonnablement les parties d'attendre un interrogatoire fructueux de l'accusé. Cet interrogatoire prévu mardi à l'origine devrait avoir lieu dès ce lundi en fin d'après-midi, comme les premières plaidoiries qui pourraient suivre. Les avocats des dix-sept parties civiles doivent livrer leurs plaidoiries, puis viendra le moment des réquisitions, menées par l'avocat général.