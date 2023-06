Procès du "tueur de DRH" : "Maintenez-le en dehors de la communauté des hommes"

Les plaidoiries des avocats des dix-sept parties civiles constituées au procès de Gabriel Fortin aux assises de Valence vont s'achever ce mardi soir. Elles ont commencé la veille, la cour ayant pris de l'avance sur le programme. Mercredi matin, sont attendus les réquisitions des avocats généraux, puis viendra le temps de la délibération.

"Quinze jours déjà que vous avez prêté serment de faire œuvre de justice" s'adresse aux jurés Me Hervé Gerbi, l'avocat de trois des sœurs de Patricia Pasquion, tuée à Pôle emploi à Valence le 28 janvier 2021 . L'avocate de sa mère et de son beau-père, Me Anne Jung, leur demande : "Maintenez-le en dehors de la communauté des hommes".

Les voix des victimes

Ce mardi après-midi vont avoir lieu les plaidoiries des avocats d'autres proches de Patricia Pasquion. Puis viendront ceux de Géraldine Caclin , ainsi que des collègues de cette dernière, des collègues de l'entreprise Faun Environnement, à Guilherand-Granges, où elle a été assassinée le 28 janvier 2021 . Les avocats de la famille d'Estelle Luce ont, eux, déjà été entendus la veille, lundi soir.

Les filles d'Estelle Luce, Elléa et Lomée, 11 ans et 13 ans au moment des faits, n'ont pas voulu venir. "Je crois qu'elles n'ont surtout pas voulu vous offrir quelques larmes que ce soit, Mr Fortin" lance leur conseil, Me Jean-Marc Muller-Thomann. Il lit à la cour deux petits textes que les filles ont écrit. Il conclut sa plaidoirie en revenant sur le soir de l'assassinat d'Estelle Luce sur le parking de l'entreprise Knauf. "17h47 ce 26 janvier 2021. Lomée reçoit un SMS de sa maman : 'Je pars'. Cette maman est partie, mais elle ne rentrera plus jamais."

Sans oublier Bertrand Meichel, le seul rescapé du périple meurtrier. "C'est douloureux pour lui parce que c'est une victime vivante. C'est excessivement difficile pour lui de porter cette attitude" rappelle Me Laurence Buisson, son avocate.

Le silence "pesant, assourdissant" de Gabriel Fortin

Me Buisson attaque l'accusé sur son mutisme . Gabriel Fortin n'a pas accepté de parler des faits. "Il est excessivement manipulateur. Sa défense, c'est lui qui la dirige. Il n'a aucun argument à opposer et il le fait délibérément". Sophie Pujol, l'avocate d'Estelle Luce, revient aussi sur ce silence : "Aucune explication. Vous l'avez refusée, sciemment, consciemment. C'est votre défense, vous avez le droit."

Me Naceur Derbel, conseil d'une collègue de Patricia Pasquion, lui préfère pointer le "mépris" de Gabriel Fortin envers la cour et les familles des victimes.

Les employeurs et collègues représentés

Knauf, Faun, Pôle emploi ; tous se sont constitués partie civile. Le conseil de la société Knauf, où travaillait Estelle Luce, souligne qu'un responsable de l'entreprise est venu en urgence, à Valence, pour soutenir la famille quand il a appris que le planning était bousculé et que la plaidoirie avait lieu dès lundi soir.

Me Alain Jakubowicz prend la parole : "Je représente Pôle Emploi. Gabriel Fortin a tenté de tuer Pôle emploi. Ça ne figure pas dans l'acte d'accusation parce que c'est une personne morale. Mais ce 28 janvier 2022, Pôle emploi était incarné par Patricia Pasquion".

Les collègues des victimes ont également leur place. L'un des avocats des agents Pôle emploi interpelle les jurés. "Je vous ai vu, vous avez eu froid dans le dos en visionnant la reconstitution montrant une balle entrant dans un corps. Eux l'ont vu de leurs propres yeux, ils ont vécu ses faits-là." Il raconte que l'un de ses clients lui a parlé de l'odeur du sang qui est restée longtemps, un autre du regard de Gabriel Fortin quand il l'a croisé à Pôle emploi ce 28 janvier 2021 ; "Oui, ce sont des victimes" conclut-il.