Procès du tueur de DRH : "ni altération du jugement, ni suivi psychiatrique nécessaire" pour Gabriel Fortin

Décidément, Gabriel Fortin ne parle pas ou presque. Sauf à de rares moments, à l'audience , de manière très préparée, il ne s'exprime pas. Pas d'avantage devant les experts psychiatres. Deux psychiatres sont restés une demi heure avec lui en vue de leur audition, ce vendredi matin, "il n'y a pas eu moyen de le faire parler" témoignent-ils. Leur rapport, remis à la cour d'assises de la Drôme où se tient le procès de Gabriel Fortin pour trois semaines, est une reconstitution de la biographie de l'accusé, "avec les différents éléments qui nous ont été transmis". S'y ajoutent les observations faites pendant son hospitalisation au Vinatier durant son incarcération [hôpital psychiatrique du Vinatier, près de Lyon NDLR] et un dossier de quelques feuilles de la médecine du travail. Un bien mince dossier, pour comprendre les motivations de l'accusé et sa personnalité, lui qui est accusé d'avoir froidement abattu deux DRH et une conseillère Pôle Emploi en 48 heures , ainsi que d'avoir tenté d'assassiner un autre de ses anciens DRH.

À travers les observations des médecins, les mêmes mots reviennent : "froideur", "difficile d'accès", "la relation est totalement maîtrisée par lui". Un médecin de la prison a même estimé que le risque d'auto-agression était fort et qu'il était nécessaire de prendre des mesures de sécurité maximales.

"Pas d'altération du discernement"

Ce vendredi matin, à la barre, un seul des deux experts témoigne : "la personnalité est extrêmement marquée mais ce n'est pas un trouble mental, ça ne demande pas de suivi psychiatrique" estime-t-il. Il n'y a "pas d'altération du discernement" non plus ajoute l'expert, pour qui Gabriel Fortin est entré dans "un processus qui n'est pas un trouble psychologique, mais un engagement dans une dynamique de vengeance. On n'est pas très loin d'un suicide social" poursuit-il.

Il revient sur l'entretien avec Gabriel Fortin, sans échange. Le docteur dit qu'il a ressenti chez l'accusé "une certaine jubilation à nous voir impuissant", à voir leur "échec. [...] Il est intelligent, instruit, il sait ce que c'est qu'un expert psychiatre". Gabriel Fortin a été incarcéré au Vinatier du 1er au 22 février 2021, juste après les faits, parce que les médecins étaient inquiets de sa dangerosité et d'un risque suicidaire, compte-tenu de son comportement. Il est resté seulement trois semaines, parce que l'inquiétude a été levée. "Il a été observé. Rien n'a été retenu en faveur d'un risque quelconque ni pour lui même ni pour autrui".

"Plus honorable d'être un criminel, qu'un SDF sans emploi"

À la barre, ce vendredi, l'expert confirme. "Ça va peut être choquer mais, pour lui, c'est peut-être plus honorable d'être un criminel plutôt que se retrouver SDF ou sans emploi. Moi, je le perçois comme ça". L'expert développe dans ses réponses les caractéristiques d'un paranoïaque, comme on les retrouve dans le comportement de Gabriel Fortin, la psychorigidité notamment.

"Le discernement est intact puisqu'il n'est pas modifié par un trouble mental" comme quelqu'un qui entendrait des voix par exemple. "Dans le travail de l'expertise, il n'y a pas d'éléments qui font croire que l'accusé était coupé de la réalité. Et il y a aussi une intention, une logique" dans le passage à l'acte explique-t-il. Enfin, quand le président l'interroge sur le risque de récidive, l'expert répond "On évalue difficilement ce risque. Il n'y a pas d'antériorité. Les choses ont été en gestation pendant très longtemps. La récidive voudrait dire qu'il se réengagerait dans un processus similaire. On a plus le sentiment qu'il a atteint son objectif" conclut-il.