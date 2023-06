Procès du tueur de DRH : "nul, insubordonné, psychopathe", une enquête "à charge" pour Gabriel Fortin

Le "tueur de DRH" semble sortir peu à peu de son mutisme. Au troisième jour de son procès devant les Assises de la Drôme à Valence pour les assassinats et tentative d'assassinat dans le Haut-Rhin, dans la Drôme et en Ardèche, le président l'a invité à prendre la parole pour clore la séquence consacrée à l'examen de sa personnalité , avant le témoignage d'un expert psychiatre ce vendredi. À propos des témoins qui ont défilé à la barre, Gabriel Fortin répond : "ils ont tous dit que je suis nul, insubordonné, psychopathe, paranoïaque." Contrairement à ses précédentes déclarations qui étaient lues, l'accusé s'est exprimé de manière spontanée.

"J'ai trouvé que c'était une enquête à charge. Il y a des personnes venues du club de planeurs de Nancy. J'en ai fait aussi ici [en Drôme NDLR]. Je ne vois pas pourquoi celles d'ici ne sont pas venues" poursuit Gabriel Fortin. Selon lui aussi, sont citées seulement "les entreprises où j'ai eu des problèmes". Le président l'invite à se présenter lui-même. "Non merci". Pourquoi ? "Parce que c'est comme ça".

"Je n'ai pas confiance en la justice et en la police"

Tandis qu'il refuse de répondre aux questions du président et des avocats des parties civiles, le procureur général et son propre avocat parviennent eux à lui arracher des phrases. Surtout sur des points précis concernant les plaintes qu'il a adressées par le passé, se sentant victime de filature et de surveillance. Mais aussi sur son mutisme.

Avec son avocat Me Romaric Chateau, Gabriel Fortin revient sur ses courriers de plainte restés sans réponses. "- Votre silence depuis le début ne facilite pas l'enquête de personnalité. Est-ce parce que la Justice ne vous a pas répondu que vous ne voulez pas parler ? - Exact" lance l'accusé. "Est-ce que vous avez confiance en la Justice ? - Non" poursuit-il.

