Procès du tueur de DRH : "Qu'il prenne le maximum et ne sorte jamais de prison" espère le père d'Estelle Luce

"Je n'ai pas grand chose à dire, le mal est fait". Le père d'Estelle Luce était à la barre ce lundi matin, aux côtés de sa femme, devant la cour d'assises de la Drôme, pour entamer la deuxième semaine du procès de Gabriel Fortin, jugé pour trois assassinats et une tentative d'assassinat en janvier 2021. Les parents d'Estelle Luce qui se sont avancés en premier. Leur fille a été tuée le 26 janvier dans le Haut-Rhin à Wolfgantzen . Il y a quinze ans, elle était stagiaire et avait assisté à l'entretien de licenciement de l'accusé. La mère d'Estelle, Evelyne, s'est avancée, puis, pendant son témoignage, le président a appelé le mari à venir auprès de son épouse. Ils ont donc fait front à deux.

"Je ne peux pas lui demander pourquoi il a tué ma fille ?" - La mère d'Estelle Luce

Lui "je n'ai pas grand chose à dire. Le mal est fait. J'ai parlé à personne, à qui que ce soit, à quelque journaliste que ce soit. C'est trop dur" raconte-t-il. Elle, a voulu s'adresser à Gabriel Fortin et lui poser une question. "Maintenant je me tourne vers vous, Gabriel Fortin, si vous êtes quelqu'un d'humain comme nous..." Le président l'a d'abord interrompue ; "je ne peux pas lui demander pourquoi il a tué ma fille ?" s'insurge-t-elle. Puis, finalement, elle l'a fait de manière indirecte.

Le président a ensuite demandé si l'accusé avait quelque chose à dire aux parents d'Estelle : "rien du tout" répond-il. "Je m'y attendais" retorque la mère à la cour, "Je veux que la Justice fasse bien son travail" conclut-elle.

"Je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu" - Le compagnon d'Estelle Luce

Ensuite, la reconstitution a été visionnée et la cour a entendu le médecin légiste. Puis, le compagnon d'Estelle Luce prend la parole et lit un texte en marquant des pauses. On sent que c'est dur. Il parle de leur rencontre, de leur vie commune, et de la soirée où il a appris la mort d'Estelle. Les quatre enfants étaient derrière la porte. "Je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu" détaille Alain.

"J'ai eu une chance incroyable de rencontrer Estelle, de vivre avec elle, de vivre avec ses filles". Il pleure. Puis, il fait passer quelques photos à la cour, "de ce qu'était notre vie". Après lui avoir posé des questions, le président a demandé au compagnon s'il voulait parler à Gabriel Fortin. "Non. je veux juste dire à la Cour que je crois à la Justice. Je crois à cette société qui donne la chance à ceux qui se remettent en question et qui vont de l'avant" répond-il. Lui aussi espère une "justice faite correctement, avec une peine à la hauteur".