Procès du "tueur de DRH" : qui est l'accusé, Gabriel Fortin ?

Gabriel Fortin est accusé d'une tentative d'assassinat et de trois assassinats , trois femmes tuées sur leurs lieux de travail : Estelle Luce à Wolfgantzen le 26 janvier 2021, Patricia Pasquion à Valence et Géraldine Caclin à Guilherand-Granges le 28 janvier.

Il laisse deux notes d'adieux avant ce périple meurtrier : une à sa mère, une à son frère. Ses deux seuls proches. Le père de Gabriel Fortin est reparti au Gabon peu après sa naissance. Gabriel Fortin n'a pas d'enfant, pas de compagne. On lui connaît une seule petite amie, un flirt au lycée. Il fréquente des clubs de planeurs près de Nancy, puis à Valence, entre 2001 et 2010, puis, à partir de décembre 2012, il se rend environ une fois par semaine dans un stand de tir sportif à Nancy. Mais il a très peu de vie sociale.

Au chômage depuis 2010

Gabriel Fortin est au chômage depuis 2010 et le vit comme une déchéance sociale. Son dernier emploi, c'est chez Faun Environnement à Guilherand Granges en Ardèche. L'ingénieur en est licencié pour manque de compétences. C'est la troisième fois qu'une entreprise lui dit que son niveau professionnel est insuffisant. Certains de ses collègues en Ardèche le surnommaient "Spoutnik" parce qu'il semble "dans un autre monde". Les adjectifs qui reviennent le plus pour le décrire sont : "discret", "solitaire", "peu communicatif".

Seul en prison également

En détention provisoire depuis deux ans et demi, Gabriel Fortin est dans le quartier isolement au centre pénitentiaire de Valence. Il n'a pas reçu de proches au parloir, ne veut voir personne. Il dit "bonjour" aux surveillants mais ne parle pas plus. Il fait tous les jours du tapis de course et du rameur à la salle de sport, mais n'est pas en demande d'autres activités.

Gabriel Fortin sera présent à l'ouverture de son procès ce mardi 13 juin au matin, pour décliner son identité. C'est une obligation. Il peut ensuite refuser d'assister aux débats. Avec ou sans lui, les jurés examineront d'abord la personnalité de l'accusé durant les deux premiers jours d'audience.