Procès du viol diffusé en direct sur Snapchat à Perpignan : 10 et 11 ans de réclusion criminelle

Le deux accusés de 21 et 23 ans ont écopé de 10 et 11 ans de réclusion criminelle. Le tribunal de Perpignan a rendu son verdict ce lundi. Ils sont accusés d'avoir violé une femme de 21 ans en 2016, et d'avoir filmé puis diffusé l'agression via l'application Snapchat.

La salle d'audience de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales à Perpignan, inaccessible pour cause de huis clos.

Perpignan, France

Ce sont des peines plus lourdes que les réquisitions de l'avocat général. Ce lundi, le tribunal de Perpignan a condamné à 10 et 11 ans de réclusions criminelle les deux accusés de 21 et 23 ans, pour avoir violé une femme puis diffusé la vidéo sur le réseau social Snapchat, en janvier 2016.

Vers quatre heures du matin, les policiers de Perpignan sont prévenus par des témoins qu'un viol a lieu en direct, diffusé sur le réseau social Snapchat. Grâce aux vidéos, ils parviennent à repérer le lieu de l'agression et vers six heures du matin ils interviennent, dans le quartier Serrat d'En Vaquer, à Perpignan. Entre temps des milliers d'utilisateurs de l'application ont vu le viol et plusieurs signalements ont été faits, jusqu'en région parisienne (Clichy-sous-bois, Évry).

à lire À Perpignan, deux hommes jugés pour un viol diffusé en direct sur les réseaux sociaux

25 000 euros de préjudice moral

L'une des avocates des accusés, Françoise Nogues, regrette la diffusion en masse de ces images sur les réseaux sociaux : "Au départ, cette vidéo était diffusée sur Snapchat. Puis un ami a partagé sur Facebook, ce n'est pas mes clients. Cette vidéo devait être éphémère, s’effacer, ne durer que 24 heures maximum."

"Elle restera toujours en danger" Ecoutez Philippe Capsié, avocat de la victime. Copier

Le tribunal condamne aussi les deux accusés à 25 000 euros de préjudice moral.