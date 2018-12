Procès du viol diffusé en direct sur Snapchat à Perpignan : la victime demande un huis clos

Par Alexandre Berthaud, France Bleu Roussillon

Le procès de deux hommes de 21 et 25 ans a débuté jeudi 13 décembre à Perpignan. Ils sont accusés d'avoir violé une femme de 21 ans en 2016, et d'avoir filmé puis diffusé l'agression via l'application Snapchat. La victime, fragile psychologiquement, a demandé un huis clos.