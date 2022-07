Procès du zoo des Trois Vallées dans le Tarn : des dizaines de manquements révélés

Le tribunal de Castres a jugé ce mardi les responsables du Zoo des Trois Vallées. Un parc qui vient d’être fermé par la préfecture du Tarn. Mais l'audience a pointé de nombreux manquements au bien-être animal et à la sécurité du public dès 2013. Le parquet a demandé six mois de prison avec sursis.

Une audience fleuve ce mardi au tribunal de Castres. Une audience qui a été renvoyée une première fois en mai 2016. Et après, six renvois, ce sont les responsables du zoo des Trois Vallées qui ont longuement été jugé. Un zoo ouvert début 2012 et qui à l’époque comptait plus de 1000 animaux. En 2014, ce zoo situé à Montredon-Labessonnié, a accueilli plus de 200.000 visiteurs.

A la barre du tribunal de Castres, le gérant et propriétaire du zoo tarnais mais aussi trois "capacitaires" ( c’est-à-dire responsables du soin des animaux ). Tous sont jugés pour exploitation irrégulière d’établissement détenant des animaux non-domestiques. Et pendant cette audience des dizaines de manquements au bien-être des animaux et à la sécurité du public ont été pointés entre 2013 et 2018.

Depuis, le parc zoologique a été fermés par la préfecture du Tarn en décembre 2021 à l'occasion de l'évasion d'une dizaine de loups. ( Des faits qui ne sont d'ailleurs pas concernés par cette première procédure). Mais cette audience, a montré que dès l'ouverture, des problèmes se sont fait sentir dans ce zoo tarnais.

"Camp de concentration pour animaux"

La première inspection qui révèle des manquements date de février 2013. Ensuite, elles ne cesseront de s’enchaîner. Et on entre dans un triste bestiaire, un lama aspergé d’eau glacé, des pélicans qui meurent de froid, des émeus et des fennecs enfermés dans des préfabriqués, des coatis laissés sans paroi de protection, des macaques dans des enclos minuscules ou la girafe qui s’étrangle dans son grillage.

Des lettres d’anciens salariés lues à l’audience sont particulièrement poignantes. Celle d’une jeune-femme notamment qui compare le zoo "à un camp de concentration pour animaux" ou on "donne des saucisses et des merguez au canard".Et les chiffres sont parlants : la mortalité est dans ce zoo de 38%, bien plus élevés que dans tous les autres établissements. Elle est même de 100 % pour certaines espèces. Il y a des incidents avec les autruches, un daim, des hiboux grands-ducs. Tout cela sans parler des enclos qui ne sont nettoyé, des cadavres d’animaux qui périssent sur place, de la nourriture qui n’est pas adapté aux bêtes.

Plusieurs accidents

Et puis, il y a eu les accidents pendant cette période. Un chameau qui se rue sur un soigneur. Un caracal qui attaque une petite fille. Et un automobiliste qui évite de justesse un walibi échappé de son enclos. Pendant l’audience, on se rend surtout compte, que le médecin pédopsychiatre qui est aussi le propriétaire du zoo a depuis le début est totalement dépassé par la gestion de l’établissement. Un amateurisme pointé patiemment par la présidente du tribunal allant du "travail dissimulé" à "la pollution des sols" en passant par "manquement de soin et de nourriture pour les animaux". Et face aux questions du tribunal, le propriétaire répète lui inlassablement qu’il a délégué aux mauvaises personnes.

Le parquet a demandé six mois de prison avec sursis 10.000 euros d'amende à l'encontre du propriétaire du zoo.

En octobre 2020, le zoo avait été fermé sur ordre de la ministre de la Transition Écologique, Barbara Pompili. Les autorités avaient remarqué des "manquements graves" qui mettent en danger "les animaux, mais aussi le personnel et les visiteurs" . Le tribunal administratif a cassé cette décision, quelques jours plus tard, permettant au zoo de conserver ses animaux. La justice avait considéré que le transfert des bêtes portait une atteinte grave au droit de propriétéE