Procès Elodie Kulik : une audience hors-normes devant les assises de la Somme

C'est une affaire criminelle hors-normes que va juger la cour d'assises de la Somme : l'enlèvement, le viol et le meurtre d'Elodie Kulik le 11 janvier 2002 à Tertry dans la Somme. Un procès prévu du 21 novembre au 4 décembre qui nécessite la mise en place d'un dispositif particulier.

60 demandes d'accréditations pour la presse locale et nationale ont été reçues par la cour d'assises de la Somme

Amiens, France

La cour d'assises de la Somme se prépare depuis deux mois à ce procès hors normes et hyper-médiatique. Soixante accréditations de journalistes locaux et nationaux ont été déposées pour suivre le procès de Willy Bardon, seul mis en examen pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'Elodie Kulik en janvier 2002. Cinq rangées de bancs sont déjà réservées à la presse dans la salle d'assises dont l'accès sera conditionné au passage de deux portiques de sécurité.

Des effectifs policiers mobilisés

Le dispositif de sécurité sera renforcé sur toute la durée du procès. Dans et autour du palais de justice d'Amiens. Les personnels de surveillance du tribunal seront au grand complet, les astreintes rappelées et renforcées par des effectifs de la police nationale chargés notamment d'assurer la sécurité de Willy Bardon. L'Axonais de 45 ans seul dans le box des accusés comparait libre devant les assises.

Le public attendu nombreux pour le procès de Willy Bardon

Le meurtre d'Elodie Kulik il y a 17 ans a marqué les mémoires en Picardie. Ce procès devrait donc être aussi très suivi par le public surtout le premier jour, celui ensuite où sera écouté l'appel au secours d'Elodie Kulik aux pompiers et puis le dernier jour, jour du verdict. Aucun écran permettant de suivre les débats hors de la salle d'assises n'est prévu. Pour se trouver une place, il faudra être rapide et arriver tôt !