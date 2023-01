Procès en appel de Bruno Garcia-Cruciani : en 2019, l'affaire Julie Douib devenue symbole des féminicides

Une nouvelle épreuve débute pour la famille et les proches de Julie Douib. Le procès, en appel, de Bruno Garcia-Cruciani s'ouvre ce vendredi 20 janvier aux assises de la Corse-du-Sud, jusqu'au 27 janvier. L'homme avait été condamné en juin 2021 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour l'assassinat de son ex-compagne, le 3 mars 2019, à L'Ile-Rousse. La cour avait également assorti cette peine d'un retrait de l'autorité parentale sur les deux enfants du couple, aujourd'hui âgés de 14 et 12 ans.

C'était le dimanche 3 mars 2019. Julie Douib, 34 ans, était tuée par balles à son domicile de L'Ile-Rousse. Une demi-heure plus tard son ex-compagnon, Bruno Garcia-Cruciani, se rendait à la gendarmerie, expliquant qu'une "dispute a dégénéré". Mais, très vite, les gendarmes s'interrogent et dirigent leur enquête vers une probable préméditation. Deux ans plus tard, en juin 2021, le procès s'ouvre devant la Cour d'assises de Haute-Corse, à Bastia.

Peine maximale en première instance

Pendant sept jours, la Cour découvre le calvaire subi par Julie Douib pendant des années. La jeune femme avait collecté dans un fichier informatique des photos de son corps, marqué par de nombreux hématomes ; des enregistrements de scènes violentes et des images issues de la caméra de vidéo surveillance de la mère de Bruno Garcia-Cruciani, atteinte de la maladie d'Alzheimer, où l'homme brutalise physiquement et verbalement la vieille femme.

Par l'expert psychiatre qui l'a rencontré, Bruno Garcia-Cruciani est décrit comme un homme "paranoïaque" atteint "d'un trouble sévère de la personnalité" qui le rend imperméable aux soins et va "croître avec le temps". À l'audience, l'homme reste souvent impassible et ne réserve ses rares prises de parole qu'à ses deux fils, dont il perdra l'autorité parentale à l'issue de l'audience civile qui a immédiatement suivi le procès. Les experts notent également sa discrétion au sujet de son enfance émaillée par la violence de son père.

L'enquête révèlera également ses recherches sur internet dans les semaines qui ont précédé son passage à l'acte. Les gendarmes y découvrent les mots-clés "peine pour homicide", "s'établir en Thaïlande", ou encore des prospections sur les "meilleurs" avocats. Le 16 juin 2021, après trois heures de délibéré, le verdict est sans appel : Bruno Garcia-Cruciani est reconnu coupable d'avoir volontairement donné la mort à Julie Douib, avec préméditation.

Insuffisances de la Justice

Lors de ce procès en première instance, l'avocate générale Charlotte Beluet, dans son réquisitoire, a reconnu les failles du système dans ce drame. Six mois avant sa mort, Julie Douib et son père, ont déposé cinq plaintes et six mains courantes contre Bruno Garcia-Cruciani. Apprenant que celles-ci avaient toutes été classées sans suite lors de son dernier passage devant les gendarmes, Julie Douib avait affirmé : "Il faudra qu'il me tue pour qu'on me prenne au sérieux".

Le 3919, plateforme d'écoute des victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles est joignable gratuitement et sans interruption © Radio France - Aurélien Accart

"C’est important d’assumer les failles du système judiciaire au complet, dans la mesure où s’il on veut avancer sur ces questions, sur l’accueil des femmes victimes de violences conjugales, on ne peut pas se dérober aux difficultés de la procédure", a insisté l'avocate générale, avant de revenir sur la dangerosité de Bruno Garcia-Cruciani, craignant "qu'il réitère à sa sortie de prison".

Six mois, jour pour jour, après la mort de Julie Douib, le gouvernement lançait le Grenelle des violences conjugales , autour d'associations, d'acteurs de terrains, de familles de victimes et d'administrations pour travailler sur "un plan d'action global et inédit" pour lutter contre les violences conjugales.