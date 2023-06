Procès en appel de Jean-Marc Reiser : la peine maximale requise par l'avocat général

"Je vous demanderai de déclarer Jean-Marc Reiser coupable d'assassinat, en récidive légale", l'avocat général Jean-Luc Jaeg requiert la peine maximale contre l'accusé ce mercredi 28 juin devant la cour d'assises du Haut-Rhin. Jean-Marc Reiser comparaît pour son procès en appel , il est poursuivi pour l'assassinat de Sophie Le Tan, une jeune étudiante portée disparue en 2018 à Schiltigheim près de Strasbourg, et dont le corps avait été retrouvé démembré quelques mois plus tard.

ⓘ Publicité

"Le loup et l'agneau"

"Ce dossier me rappelle le titre d'une fable de Jean de la Fontaine, Le loup et l'agneau", plaide Jean-Luc Jaeg. "L'agneau, c'est Sophie Le Tan", poursuit-il, décrivant une "fille méritante", "gentille, bienveillante, fidèle." Le loup, c'est Jean-Marc Reiser. L'avocat général a rappelé que Jean-Marc Reiser avait toujours été violent et dominateur avec les femmes. Il est aussi revenu sur les petites annonces postées sous de faux noms pour la location d'un appartement, un stratagème qui a provoqué la rencontre avec sa victime.

Jean-Luc Jaeg a terminé sa plaidoierie par une remarque plus personnelle, estimant que la peine prononcée en première instance, la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans était justifiée. Selon lui, ce procès en appel "n'aura servi à rien ou pas grand-chose, si ce n'est prolonger ou raviver la souffrance de la famille Le Tan".

À lire aussi Jean-Marc Reiser condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de Sophie Le Tan

Vidéo : les enjeux du procès Reiser

loading

Les articles clés pour comprendre l’affaire Sophie Le Tan