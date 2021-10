Procès en appel de l'affaire de "la queue de loup" à Grenoble

En février 2020 Jean-Marie Bernard, président du département des Hautes-Alpes avait offert une queue de loup à Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète sur le départ. Un acte "politique" et "symbolique" pour l'élu, condamné en première instance en mars 2021 à Gap à 10 000 euros d'amende dont 5 000 avec sursis pour "détention, transport et cession d'un animal non domestique protégé ou de l'un de ses produits". Une peine remise en cause en appel ce mardi à Grenoble, où l'avocate générale a réclamé la confirmation du jugement, assorti d'une mesure "de publication", et où le prévenu à de nouveau plaidé la relaxe. La cours d'appel rendra son jugement le 16 novembre.

Un acte pour dénoncer "le fléau" et l'inaction de l'Etat

"Quand on parle du loup on en voit la queue". C'est peut-être ce vieil adage qui a inspiré le président du département des Hautes-Alpes en février 2020 lorsqu'il a remis une queue de loup à la représentante de l'Etat qui quittait ses fonctions pour un autre poste. C'est plus surement la colère, qui pointe encore à l'audience, face à ce qu'il qualifie de "fléau", à savoir la prédation, importante, du loup dans son département. Chiffres à l'appui : "une attaque par jour entre le printemps et l'automne", "plus de 1 000 prédations par an". Me Philippe Neveu, son avocat, en rajoutera une couche lors de sa plaidoirie : "Les Hautes-Alpes c'est 1% du territoire national mais 10% des attaques de loups et environ 30% de la population de loups estimée en France". L'élu n'aurait donc fait que traduire l'exaspération et la douleur d'une (grande) partie de sa population. Celle de ces éleveurs venus le soutenir à Grenoble et sur le parvis du palais de justice ce mardi.

Une queue "trouvée dans ma boite aux lettres" explique l'élu. Qui dit aussi qu'il ignorait à l'époque - l'ADN ne l'attestera qu'ensuite - si c'était une queue de loup, de chien ou de renard. Il n'y a vu qu'un "prétexte" à un geste "politique". Un geste qui doit attirer une certaine bienveillance au regard de la jurisprudence estime son avocat, si tant est que l'intentionnalité puisse être retenue.

Les associations de défense de l'environnement dénoncent une "instrumentalisation"

Des arguments balayés par les associations environnementales qui se sont portées civiles dans cette affaire - LPO, ASPAS, FNE, Association Klan du loup, Fondation Brigitte Bardot... - pour qui le transport, la détention et la cession sont constitutifs d'un délit, quel que soit l'origine de l'appendice et la légalité ou pas de la mort de la bête à laquelle il appartenait. Une femelle que le laboratoire a estimé "à 99,9%" comme étant une louve "locale".

De son côté l'avocate générale a certes, soulevé un petit doute quand à la qualification de "cession", mais expliqué que pour elle il y avait bien intention d'offrir une queue de loup - de la part d'un élu qui en plus se doit d'être exemplaire vis à vis de la loi - et que même dans le doute concernant la véritable provenance de cette queue il aurait fallu s'abstenir. Quant à l'argument politique il ne tient pas plus pour le parquet que pour Me Mathieu Victoria, avocat des associations LPO et ASPAS, qui estime que "nous ne sommes pas ici dans les limites d'un acte politique acceptable. Nous sommes sur une infraction pénale [...] parce que je rappelle qu'il y a bien d'autres moyens d'expression dans notre société. Il a accès à la presse, aux corps constitués de l'Etat et bien d'autres moyens pour faire passer son message [...] C'est vraiment un acte de provocation", "une instrumentalisation a des fins électoralistes". L'élu avait déjà offert un tel "trophée" en 2018 au préfet précédent mais à l'époque il n'y avait pas eu d'enquête et l'affaire en était resté à "une queue de renard...".

"Les associations défendent la faune et la flore mais monsieur Bernard n'a jamais attenté à la faune et à la flore", dit Me Philippe Neveu, avocat de la défense, qui conteste par ailleurs les constitutions de parties civiles d'associations qui trouvent là "un moyen de se financer".

Autour de la question du loup on se regarde encore beaucoup en chien de faïence.