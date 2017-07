Procès en appel de l’affaire Pappatico : trois accusés identifient le conducteur du 4x4

Ce lundi devant les assises de la Haute-Savoie, trois des quatre hommes présent dans le box des accusés ont livré le nom du conducteur du Porsche Cayenne qui a écrasé, en avril 2012, Cédric Pappatico. Une révélation que la famille du policier de Chambéry a du mal à croire.

Parmi les quatre accusés présents dans le box du tribunal d’Annecy, Mohamed Hamied a été le premier à identifier celui que, jusque-là, tous désignaient par les termes de « pilote » ou « conducteur du 4x4 ». "Même en sachant que j’écris mon arrêt de mort, je me jette à l’eau, a-t-il déclaré cet après-midi à la Cour. Je serai la première balance de cette histoire." Et il a donné un nom : Slim Ben Hamed. "Oui le soir du Darty, c’était lui", ont ajouté quelques minutes plus tard deux autres accusés, Kamel Abbed et Nabile Medjadji. Seul Rachib Bellakehal a refusé de confirmer.

La mère et la sœur du policier tué n'y croient pas

Slim Ben Hamed, 43 ans, est le 5e de ce procès. Le grand absent puisqu’il est actuellement en fuite en Tunisie. "Pourquoi n’avoir rien dit durant cinq ans ?", s’est étonnée la présidente de la Cour d’Assises. "C’est la vérité", s’est contenté de répondre, visiblement agacé, Kamel Abbed. Pour la famille de Cedric Pappatico, cette nouvelle révélation (la semaine dernière les quatre hommes avaient reconnu pour la première fois leur participation au cambriolage du Darty de Saint-Alban-Leysse dans la nuit du 10 au 11 avril 2012) est difficile à croire. "Ils mentent", ont assuré la sœur et la mère du policier de la BAC de Chambéry.

Le coupable il est là, dans la box. C'est facile de dire que c'est l'autre." Stéphanie et Suzanne, la mère et la sœur de Cédric Pappatico.

Ce mardi, la Cour d’assisses de la Haute-Savoie doit revenir en longueur sur le déroulement de la nuit du 10 au 11 avril 2012. Elle tentera notamment d’obtenir des explications supplémentaires sur le rôle de quatre accusés présent devant le jury. Le verdict est attendu vendredi.