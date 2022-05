Procès en appel de l'éleveur d'agneaux de prés-salés à Genêts : François Cerbonney veut obtenir justice

"Nous espérons que cette ultime étape clôturera enfin cette longue et pénible route judiciaire", a déclaré le collectif BAD, Bergerie à défendre, dans un communiqué. Ce jeudi 12 mai, a lieu le procès en appel de l'éleveur d'agneaux de prés-salés, installé à Genêts, dans la baie du Mont-Saint-Michel, François Cerbonney.

Cela fait plusieurs années qu'il se bat pour sauver sa bergerie. Et plusieurs années que l'association "Manche Nature" tente de le déloger. Après différents rebondissements judiciaires, la bergerie avait été jugée illégale il y a un an, car construite trop proche du rivage, et donc ne respectant pas la loi "Littoral". François Cerbonney avait alors quelques jours pour la détruire, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour pendant 4 mois. Il a fait appel de cette décision, et vit toujours à Genêts, dans l'attente de solution.

Des négociations en cours

"François est prêt à déplacer sa bergerie. Mais il faut trouver un terrain pour 350 bêtes, et proche du littoral, c'est indispensable pour élever des agneaux de prés-salés, et ça, ce n'est pas simple", explique Christiane, rapporteure du collectif BAD. Des négociations sont en cours pour trouver une solution convenant à la fois à "Manche Nature" et au berger. Elles sont dirigées par le sous-préfet d'Avranches, Gilles Traimond.

"Il semblerait que l'Etat souhaite préserver le pastoralisme. On se rend compte que c'est important, mais 10 ans plus tard", ajoute François Cerbonney. Il va donc tenter de convaincre ce jeudi, à la cour d'appel de Caen. Si la justice estime qu'il doit verser ces astreintes, il devra payer 18.000 euros d'un coup.

L'audience est prévue à 13 h 45. Le collectif BAD appelle à se rassembler dès 13 h sur le parvis du tribunal pour soutenir l'éleveur.