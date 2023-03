Procès en appel de l’incendiaire du Teich : 4 ans de prison ferme requis

Le ministère public et les parties civiles avait fait appel après le procès de l’incendiaire du Teich en fin d’année 2022 . L’homme de 36 ans, habitant au Teich avait été condamné à deux ans de prison ferme, lourde peine parce que récidiviste. Il avait fait l’objet de sept condamnations depuis 2014, dont la majorité pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.

Il avait été renvoyé devant le tribunal en première instance pour trois incendiés criminels les 16 et 17 septembre 2022, quelques jours seulement après le contrôle des mega feux de l’été à la Teste-de-Buch et Landiras . Face au déroulé de sa garde à vue, son avocate avait demandé la nullité pour une des auditions. Il s’était pendant celle-ci, incriminé pour deux autres incendies, alors que les preuves, les images de vidéosurveillance notamment, ne prouvait sa responsabilité pour un seul.

Deux personnes en lui, le bon et le mauvais Damien

Devant les enquêteurs, il avait expliqué qu’il y avait deux personnes en lui et que c’est le mauvais Damien qui avait mis le feu. « Je ne suis pas l’auteur des autres incendies » explique ce jeudi le trentenaire dans le box des accusé. La présidente continue de vouloir comprendre « il y a une proximité dans le temps, trois incendies d’origine volontaire qui semblent avoir été allumés par quelqu’un qui vous ressemble étrangement. Que dites-vous à la cour aujourd’hui ? Vous êtes responsable de quel incendie ?» « Celui du 16 septembre à 20h » répond l’accusé.

Mais pourquoi allumer le feu demande y-elle. La réponse à la cour est la même qu’en première instance : « J’ai trouvé un travail, un appartement, j’étais sur le point de garder mon fils et le juge d’application des peines m’a dit que l’aménagement de peine était refusé. J’ai eu beaucoup de difficultés à accepter ça. Ce n’est pas de la vengeance, j’ai adopté la mauvaise attitude. »

Et de continuer de se défendre : « Il y avait aussi un autre feu une semaine plus tôt et je n’étais pas là j’étais en bateau sur le Bassin d’Arcachon ! » Ce que vous voulez dire c’est qu’il y aurait plusieurs incendiaires au Teich demande la présidente ? Sûrement répond l’accusé.

"Qui ignorait les conséquences d'un incendie à cette période ?"

Guillaume Sapata qui représente le SDIS 33 demande de reconnaître entièrement responsable des trois incendies qui ont engendré des frais humains et matériel à hauteur de 12.000€. Le principal pour les pompiers est que cet homme reconnaisse « les conséquences ahurissantes et dramatique qu’auraient pu avoir ses actes martèle-t-il ! On est en septembre 2022, le corps des sapeurs-pompiers que je défends était en train de noyer des terres à l’ouest pour éviter les reprises de la teste de Buch et à l’Est sur Belin Belin. Y’a une bande verte au milieu et c’est là qu’il allume un feu… Qui ignorait les conséquences d’un incendie à cette période ?? Pas les enfants du Bassin, pas même les girondins, les Français voire même les Européens »

La procureure demande que sa culpabilité soit reconnue pour les trois incendies, soit 6000m2. Il encourt 20 ans d’emprisonnement en récidive explique-t-elle. En sachant que le deuxième incendie se situé à 200m de bâtiments industriels et à 600m de bâtiments d’habitation. Elle requiert quatre ans d’emprisonnement ferme suivi socio judiciaire pendant cinq ans.

L’avocate de l’incendiaire, Chloé Vidal déplore de son côté un dossier bien vide et regrette que les gendarmes ne se soient pas livrés à plus d’investigations. « Peut-on parler de mode opératoire quand on allume un feu avec un briquet et des bouts de bois dans la forêt ?? La région a été ravagée par les incendie ils ne sont ps tous l’objet de mon client s’agace t-elle. Ce n’est pas significatif du fait d’un seul homme !» Elle demande de son côté à ramener à une peine plus juste.

Le délibéré sera rendu le 21 mars.