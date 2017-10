Procès AZF : 15 mois de prison avec sursis pour l'ex directeur et amende maximale pour Grande Paroisse

La cour d'appel de Paris a rendu ce mardi son jugement dans le 3e procès de la catastrophe d'AZF. Serge Biechelin, l'ancien directeur du site, est condamné à 15 mois de prison avec sursis. Grande Paroisse, la filiale de Total, écope de l'amende maximale de 225 000 euros.

Les juges de la cour d'appel de Paris ont suivi partiellement les réquisitions du 3e procès de la catastrophe d'AZF. La cour condamne Serge Biechelin, l'ancien directeur du site, à 15 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Le parquet avait requis trois ans avec sursis. Grande Paroisse, la filiale de Total, propriétaire de l'usine, est condamnée à l'amende maximale de 225 000 euros. En revanche la responsabilité du groupe Total a été écartée.

La justice a considéré que l'ex-directeur Serge Biechlin comme l'entreprise Grande Paroisse ont été coupables de "négligences" et "fautes caractérisées" ayant rendu la catastrophe possible.

Pourvoi en cassation

Ce jugement intervient à l'issue du 3e procès de la plus importante catastrophe industrielle de l'après-guerre en France. Un procès en appel à Paris mais retransmis à Toulouse du 24 janvier au 24 mai 2017, après 16 ans de bataille judiciaire.

Les avocats de l'ancien directeur du site et de Grande Paroisse ont ce mardi aussitôt fait connaître leur intention de se pourvoir en cassation. "Nous allons nous pourvoir en cassation. Il n'y a pas de preuve dans ce dossier: pas de preuve d'un attentat, mais pas de preuve non plus des négligences dont nous parle la Cour d'appel. En l'absence de preuve, on ne condamne pas", a déclaré maître Soulez Larivière.

Le 21 septembre 2001, l'explosion de l'usine de produit chimique avait fait 31 morts à Toulouse.

Procès en appel d'#AZF : "c'est une demi satisfaction" disent familles victimes à #Toulouse "#Total reste blanchi par la justice" pic.twitter.com/ke9tNSU6kC — France Bleu Toulouse (@Bleu_Toulouse) October 31, 2017