Procès en appel de la Couronnerie : 18 mois de prison ferme requis contre Jean-François Bordat

18 mois de prison ferme et une amende de 40.000 euros ont été requis, ce mercredi, à l'encontre de Jean-François Bordat dans l'affaire de la Couronnerie : une peine plus lourde que celle prononcée en première instance. La cour d'appel d'Orléans va mettre son jugement en délibéré.

Trois ans de prison, dont 18 mois ferme, et une amende de 40.000 euros ont été requis, ce mercredi devant la cour d'appel d'Orléans, à l'encontre de Jean-François Bordat - l'ancien directeur de la Couronnerie, l'entreprise d'insertion de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, qui emploie notamment des travailleurs handicapés. Jean-François Bordat comparaît depuis ce mardi pour corruption, détournement de fonds publics, et abus de confiance, il avait été licencié pour faute lourde en 2013.

La peine requise est supérieure à la condamnation prononcée en première instance en juillet 2020 par le tribunal correctionnel d'Orléans (trois ans de prison dont un an ferme, sans amende délictuelle). L'avocat général Isabelle Pagenelle a ainsi eu des mots très durs vis-à-vis de celui qui a dirigé la Couronnerie pendant plus de 10 ans : "un comportement de voyou", "à la fois mauvais gestionnaire et profiteur".

"Cet homme se sentait invulnérable"

Car oui, a-t-elle expliqué, il y avait bien un "système Bordat". Un homme "qui se sentait invulnérable" et pour qui l'argent de la Couronnerie, reçu des pouvoirs publics, c'était "open bar". Un homme qui faisait en sorte d'obtenir pour son bon plaisir des cadeaux de la part d'entreprises qui avaient obtenu des contrats à la Couronnerie, pour les espaces verts, la restauration, le projet d'extension sur l'ancien site Alombard. Des contrats dispendieux, deux à trois fois au-dessus du prix du marché, et qui ont plongé l'entreprise d'insertion au bord du gouffre (deux millions d'euros de pertes en 2013). "Je suis effarée qu'après tant d'années M. Bordat n'ait tiré aucune leçon et reste dans le déni : la salle est comble, les salariés attendaient des excuses, il n'y a rien en eu - cela s'appelle du mépris", a conclu l'avocat général.

Tout au long du procès, en effet, Jean-François Bordat a eu la même attitude qu'en première instance. A la question préliminaire : "Avez-vous changé de position sur la culpabilité ?" Jean-François Bordat a d'ailleurs répondu : "Non", comme une évidence. Les 30.000 euros de notes de frais en hôtels et restaurants, les 29.000 euros de primes exceptionnelles qu'il s'était lui-même octroyées, les 5.000 euros d'heures supplémentaires sans justification, les 16.000 euros de cadeaux offerts par les entreprises, tout cela paraît normal aux yeux de l'ancien responsable local du Medef - et ce au nom des relations commerciales et amicales. "Car, assure-t-il, j'ai toujours voulu tirer l'association vers le haut, et les visiteurs étaient sidérés par la qualité du travail dans nos ateliers." "Cela n'a pas empêché les déficits", a ironisé la présidente.

"Important d'être là" pour les salariés

Contrairement au premier procès qui s'était déroulé en pleine crise sanitaire et donc en public restreint, une cinquantaine de salariés avaient fait le déplacement et assisté cette fois-ci aux audiences. "C'était important d'être là, souffle Karine Schmitt, qui travaille à l'institut médico-éducatif de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, l'un des sites de la Couronnerie. On a vécu des moments très difficiles, on a été accusés d'être la cause du déficit de la Couronnerie, M. Bordat disait qu'on était trop nombreux et qu'on coûtait trop cher. Quand on a appris tous ces détournements, on a compris davantage les choses. Détourner des fonds publics, c'est inimaginable, mais en plus sur le dos de personnes handicapées... Donc on attend vraiment que la justice reconnaisse tout ça."

Trois autres prévenus chefs d'entreprise, poursuivis dans le volet corruption, avaient fait appel : à leur encontre, le parquet a demandé des peines moins lourdes qu'en première instance, et même la relaxe pour l'un d'entre eux. Les avocats de la défense, eux, réclament tous la relaxe pour leur client respectif. La cour d'appel d'Orléans va mettre son jugement en délibéré. La Couronnerie, qui s'appelle désormais T'Hand'M, compte 10 sites et 700 salariés en France.