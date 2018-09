Suite et fin du procès en appel de Raphaël Dogimi ce vendredi devant la cour d'assises de Vendée à la Roche-sur-Yon. Avant les plaidoiries et le réquisitoire cet après midi, le meurtrier d'Avanton a dû écouter ce matin l'analyse des experts psychiatre et psychologue.

La Roche-sur-Yon, France

-Pour les deux experts, l'accusé est incapable de gérer l'abandon ou l'éloignement. Et c'est sans doute cela qui a provoqué ce déferlement de violence ce soir de juin 2014. A ce moment là, le couple avait convenu de se séparer. Mais ce soir-là, la nouvelle dispute qui éclate au cours de laquelle Marine aurait annoncé son départ immédiat selon les dires de l'accusé pourrait avoir été le déclencheur.

Une carence narcissique

Pour les deux experts, Raphaël Dogimi souffre d'une carence narcissique liée à une enfance ballottée entre des parents divorcés. Et c'est dans cette période que cette peur de l'abandon a pris forme. "Mais sans qu'il en est conscience", explique le professeur Senon, expert auprès de la cour d'appel de Poitiers. Et c'est sans doute pour cela que l'accusé n'a quasiment aucun souvenir de son enfance jusqu'à l'âge de 14 ans.

Un indispensable travail sur soi

Au delà, le psychiatre a beaucoup insisté sur la nécessité pour l'accusé de faire un gros travail sur lui pour qu'il accepte d'être le seul responsable de ce drame. Et le professeur Senon d'ajouter qu'il faudrait s'en assurer avant toute décision d'une éventuelle libération conditionnelle de l'accusé.

Des fillettes traumatisées à vie

L'accusé ne semble pas non plus avoir pris vraiment conscience du traumatisme provoqué par ce drame sur ses enfants. Ainsi, avant son premier procès à Poitiers, il est parvenu à entrer en contact illégalement avec sa fille aînée ce qui a fortement perturbé l'enfant. Et Raphaël Dogimi malgré un rappel à la loi du juge des affaires familiales a tenté à nouveau l'an dernier d'avoir ses filles au téléphone profitant qu'elles étaient chez la mère de l'accusé. Deux fillettes toujours très traumatisées par le drame et plus encore l'aînée qui a assisté a l'assassinat de sa maman.