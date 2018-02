"On est jamais trahi que par les siens", a déclaré Paul Giacobbi. Au procès en appel de l'affaire des gîtes ruraux, l'ancien président du Conseil Général de Haute-Corse a reconnu ce matin à la barre une fraude à la subvention, et dénoncé une trahison de ses proches.

Bastia, France

Coup de théâtre devant la cour d'appel de Bastia ce matin. Condamné en première instance à trois ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité pour "détournement de fonds publics", l'ancien élu du département et de la région a décidé de se livrer, lors du procès en appel de l'affaire des gîtes ruraux. Il affirme avoir eu connaissance de la fraude et du vol d'argent public. L'ancien président du Conseil Exécutif, battu aux élections de décembre 2015, a indiqué avoir assumé "politiquement et moralement" en ne se présentant pas aux territoriales de 2017.

"Je ne me sens plus en mesure d'intervenir publiquement" a ajouté Paul Giacobbi. De plus, il s'est dit trahi et trompé par ses conseillers de l'époque au département, Dominique Viola et Dominique Domarchi. "Ils ont fait pression sur (Jean) Leccia qui n'a jamais signalé de faute", a-t-il précisé. (Jean Leccia, ex-directeur général des services du Conseil Général de Haute-Corse, assassiné en mars 2014, ndlr).

Le réquisitoire du parquet est attendu pour cet après-midi.