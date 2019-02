Procès en appel des steaks contaminés : deux ans de prison ferme requis contre le producteur

Douai, France

Le procès en appel de l'affaire dite "des steaks contaminés" s'est achevé mardi devant la cour d'appel de Douai. Comme en première instance, le parquet a requis trois ans de prison dont deux ferme à l'encontre de l'ex-dirigeant de la société S.E.B, accusé d'avoir fourni à Lidl la viande contaminée à la bactérie E-coli. En 2011, dix-huit enfants étaient tombés malades et souffrent encore aujourd'hui de graves séquelles.

Onze traitements par jour pour le petit Nolan

Pour ce procès en appel, Guy Lamorlette, 78 ans, n'a pas changé de version : il assure n'avoir été au courant de rien, nie toute responsabilité et charge encore plus son ancien responsable qualité, décédé après le premier procès. "_On a l'impression d'_un homme froid, qui s'en fout complètement" s'insurge Priscilla, maman du petit Nolan, 9 ans, paralysé des quatre membres et handicapé mental. "Je ne vois pas pourquoi il s'en sortirait alors qu'il a foutu en l'air la vie de mon fils".

Depuis le premier procès en juin 2017, la santé de Nolan s'est encore dégradée : onze traitements par jour, une nouvelle maladie des os, une pneumonie et il y a neuf mois un choc sceptique dont il ne se remettra jamais. "Aujourd'hui si sa température grimpe à 41°C, il risque de mourir" explique sa maman.

Pour se consacrer à son fils, Priscilla ne travaille plus, elle croule sous les crédits pour aménager sa maison. Alors il faut que le parcours judiciaire se termine enfin pour qu'elle puisse percevoir des dommages et intérêts. "Nous devons acheter un véhicule aménager, et cet argent il en aura besoin quand nous ne serons plus là" . En première instance, le tribunal avait accordé 500 000 euros de dommages et intérêts pour Nolan et sa famille. La décision sera rendue le 26 février.