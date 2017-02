Procès des supporters corses à Reims : les images de vidéosurveillance vont parler

Sept supporters du Sporting club de Bastia sont jugés en appel ce jeudi à Reims pour outrage et violences contre les policiers, lors de heurts en marge d'un match Reims- Bastia le 13 février 2016. Condamnés en première instance à des peines d'amende, ils veulent prouver la "bavure policière".

C'était il y a un an presque jour pour jour, le 13 février 2016. Des incidents éclataient en plein centre ville de Reims après le match de Ligue 1 Reims-Bastia, entre un groupe de supporters corses et les forces de l'ordre. Jugés en mars pour violences, outrage et rébellion envers les policiers, les sept supporters ont été relaxés pour les faits de violences. Mais condamnés en revanche pour outrage, ils ont écopé de peines allant de 1000 à 2000 euros d'amende, ainsi que des interdictions de stade pour six d'entre eux. Le procès en appel devait se tenir en décembre dernier mais il a été reporté pour permettre aux avocats des supporters du Sporting club de Bastia de visionner les images de vidéosurveillance.

L'ombre de Maxime Beux sur le procès

Des images des caméras de vidéosurveillance qui doivent prouver qu'il y a eu "bavure policière" ce soir du 13 février 2016, selon les supporters. Lors des affrontements avec les forces de l'ordre, un supporter corse Maxime Beux avait en effet perdu l'usage de son oeil, à cause dit-il d'un tir de flash-ball -une information judiciaire contre X a été ouverte dans cette affaire-. Maxime Beux n'est pas poursuivi, mais il sera là pour soutenir les 7 prévenus. "Je sais qu'on a eu des vidéos qui ne sont pas toutes exploitables... mais en gros toutes les caméras qui balayent notre trajet pour cette journée du 13 février, ça nous donne raison et ça contredit la théorie policière...", explique Maxime Beux.

La parole des policiers contre la parole des supporters

Or le procès de ce jeudi n'est pas le procès de l'affaire Maxime Beux. Les sept supporters corses qui sont jugés en appel, sont accusés par les policiers de les avoir insulté de "sales bâtards de français" et de les avoir menacé en disant notamment : "on va tous vous faire péter". Sur ce point, les images risquent d'être inutiles, mais les avocats de la défense entendent bien contester la version des forces de l'ordre. Au total, 18 policiers sont parties civiles dans cette affaire, mais aucun ne devrait être présent à la barre ce jeudi. Le procès débutera à 14 h devant la Cour d'appel de Reims.