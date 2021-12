Procès en appel du baron présumé du cannabis : le parquet de Bordeaux détruit des scellés "par erreur"

Condamné en septembre 2021 à 16 ans de prison et plus de six millions d’euros d’amende pour avoir importé plusieurs tonnes de cannabis en France, Moufide Bouchibi, alias Mouf, dépeint comme le "Pablo Escobar français", comparaît depuis lundi devant la cour d’appel de Bordeaux. Alors que les avocats de la défense réclamaient ce mardi 14 décembre la diffusion d’écoutes téléphoniques mettant en cause leur client, le parquet général a indiqué que les scellés en question ont été détruits "par erreur".

"La culpabilité présumée de notre client ne résulte que de ces enregistrements de conversations téléphoniques, il est fondamental qu’elles soient diffusées devant la cour pour la manifestation de la vérité", affirme Raphaël Chiche, l’un des avocats de Moufide Bouchibi, qui est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Gradignan (Gironde). "Il conteste formellement avoir été le locuteur identifié par les policiers" qui enquêtaient sur une série de go-fast à la fin des années 2000.

"Nous sommes dans l’impossibilité de produire ces scellés"

Interpelée par la défense pour que soient produits devant la Cour le contenu des écoutes téléphoniques, l’avocate générale a dénoncé "une mascarade". "Ces scellés ont été détruits par erreur dans le cadre d’un plan d’apurement des scellés en 2019".

On marche sur la tête - Me. Thomas Bidnic, avocat de Moufide Bouchibi

Encadré dans le box vitré de la Cour d’appel par plusieurs policiers, Moufide Bouchibi interroge alors la représentante du ministère public : "Comment se fait-il que lors de mon procès en septembre 2021, le tribunal n’ait pas révélé que les scellés n’existaient plus ?"

"Il aurait fallu attendre la prescription de la peine avant de les détruire", rappelle maître Amar Bouaou, l’un des quatre avocats parisiens de celui qui est dépeint comme l’un des plus importants trafiquants de drogue français. "Dans ce dossier, il n’y a pas d’ADN, pas de témoignage, pas de voiture, pas d’argent".

Ce rebondissement judiciaire s'apparente selon la défense à "de la science-fiction" et illustre l’absence de preuve tangible. "Nous allons plaider la nullité et réclamer la relaxe", explique Thomas Bidnic qui conteste les procès-verbaux des interceptions téléphoniques. "Le parquet, l’accusation qui doit faire la preuve de la culpabilité, a détruit la seule preuve possible, envisageable, de la culpabilité mais ils maintiennent, comme un canard à qui on a coupé la tête et qui continue à marcher, ces réquisitions de déclaration de culpabilité, c’est extrêmement grave".

Ambiance "café du commerce" à la cour d’appel

Avant même que ne soit abordé la question des scellés, le deuxième jour d’audience du procès en appel s’est ouvert dans un climat houleux. Les avocats de la défense se sont livrés ce mardi matin à une guérilla procédurale, rappelant le procès chaotique de première instance, lorsque les représentants de Moufide Bouchibi avaient multiplié les demandes en nullité : "Notre client a été arrêté à Dubaï et ramené en France sans traité d’extradition".

Alors que la cour interrogeait le prévenu sur son parcours et ses nombreux voyages à l’étranger à la fin des années 2000, les avocats de la défense se sont bruyamment indignés à plusieurs reprises de la "partialité" de l’interrogatoire du conseiller-rapporteur. "Lisez le code de procédure pénale", a répliqué ce dernier. "Maroc, Algérie, Espagne, Thaïlande, Turquie, Tanzanie… vous voyagez beaucoup Monsieur Bouchibi alors que vous n’aviez pas de travail à l’époque", fait remarquer le conseiller-rapporteur. Réponse du prévenu : "J’avais de l’argent de côté, des économies". "Vous en avez gardé un sacré paquet !" rétorque le conseiller-rapporteur.

Sur le banc de la défense, on fulmine devant ce "raccourci". "Vous voyagez donc vous êtes coupable", s’est étranglé Me Thomas Bidnic tandis que l’un de ses confrères allait jusqu’à remettre en cause "la qualité" de l’un des magistrats de la cour.

Je vais acter que vous avez qualifié le conseiller-rapporteur d’individu - la Présidente de la cour d’appel

"Faites attention, retirez votre insulte", prévient le conseiller-rapporteur. Face aux invectives des robes noires parisiennes, la cour d’appel de Bordeaux a déploré "l’impolitesse" des avocats du prévenu. "Devant la manière avec laquelle la défense traite la cour, plusieurs incidents de séance doivent être actés", a indiqué l'avocate générale.

Un incident technique, un souci de rétroprojecteur, a également nécessité une interruption d’audience. Plusieurs témoins devaient être auditionnés ce mardi après-midi. Le procès doit se terminer ce mercredi 15 novembre.