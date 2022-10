Procès en appel du drame d'Ychoux : Claude Gorsky condamné à 20 ans de prison

Il aura fallu plus de cinq heures aux jurés pour se forger une intime conviction. Claude Gorsky est condamné à 20 ans de prison et est reconnu coupable pour tous les chefs d'accusation, dont la tentative d’assassinat à caractère raciste. Il était jugé en appel depuis lundi 3 octobre par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques pour avoir tenté de tuer son voisin. En premier instance, le retraité avait été condamné à 25 ans de réclusion criminelle.

Le caractère raciste et la préméditation retenus

Ce 20 mai 2018, le Landais de 70 ans tire à cinq reprises, avec un revolver, sur son voisin, avec qui il est conflit. Saïd El Barkaoui meurt, dix jours plus tard, d'une rupture d'anévrisme. Les experts qui se sont présentés à la barre du tribunal ont assuré qu'il n'y avait pas de liens entre cette mort, due à une maladie non détectée, et les coups de feu tirés par le retraité de 70 ans. Pour autant, les jurés ont décidé de retenir la préméditation de ce crime, ainsi que son caractère raciste.

Vendredi matin, l'avocat général avait requis 20 à 25 ans de prison , retenant la volonté de tuer, la préméditation, et le caractère raciste de ce crime, ces deux derniers chefs d'accusation étant des circonstances aggravantes.